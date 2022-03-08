AIT攜手經濟部 啟動新一屆台灣女性創業學院

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（中央社記者王慶剛台北8日電）今天是國際婦女節，美國在台協會與經濟部中小企業處在台北市社會創新實驗中心，共同啟動2022年台灣女性創業學院，並與Meta企業合作，幫助女性創業家發展企業，學習核心商業技巧，歡迎女性創業家報名。

美國在台協會（AIT）今天透過新聞稿表示，美國國務院教育文化事務局（ECA）於2019年成立女性創業學院（Academy for Women Entrepreneurs, AWE），旨在賦予女性創業家其創業和擴大企業規模所需的知識、人脈網絡和管道。自2019年起，AWE已在全球80多個國家幫助16000名女性發展企業，並適應疫情下的新經濟現實。

美國在台協會表示，AIT於2021年首度在台灣推動AWE，並與台灣經濟部及Meta企業（前身為Facebook）合作。今年AWE將持續與經濟部和Meta攜手合作，在全台灣招募並提供90名初創期的女性創業家參加相關培訓課程。培訓期間學員將完成13堂「築夢計畫」線上課程，參加線上線下並行的學習活動，並且向資深女性創業家及導師學習，包括數位行銷、募資等核心商業技巧。

由Meta贊助支持的Pitch競賽更是全台灣唯一一場提供給女性、且以英文進行的競賽，優勝者將獲得價值超過新台幣16萬元的獎勵。

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美國在台協會表示，美國科技公司Meta、台灣微軟以及亞馬遜全球開店，也加入AWE成為全球趨勢夥伴，將提供關於元宇宙、全球減碳及跨境電商的重要資訊。今年的計畫也特別鼓勵科技產業的女性創業者報名，例如潔淨能源、生物科技和金融科技等產業。

今天活動由美國在台協會文化新聞組組長蘇戴娜（Diane Sovereign）與經濟部中小企業處處長何晉滄共同啟動，參與盛會的還有AWE策略夥伴Meta，由總經理梁曉云代表；AWE全球趨勢夥伴台灣微軟，由總經理施立成代表；以及AWE全球趨勢夥伴亞馬遜全球開店，由台灣總經理陳思芬代表出席。（編輯：黃國倫）1110308