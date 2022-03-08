中常委選風有爭議 江啟臣：該處理否則將離心離德

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨中常委選舉傳出選風敗壞，前黨主席江啟臣今天說，從黨主席到考紀會，都應該要處理，只要有吹哨者願意提供證據，該處理就處理，否則黨紀無法貫徹落實，黨最後將離心離德。

國民黨5日舉行中常委選舉，過程中換票、賄選傳聞不斷，黨主席朱立倫多次強調，絕不容許有任何賄選、換票，若有證據歡迎檢舉。國民黨7日宣布，將成立中常委選制改革小組，擬定未來中常委選舉制度採分區制，具有公職或民代身分者至少過半，以及適當降低席次等改革方向。

江啟臣今天接受廣播節目專訪時表示，從黨主席到考紀會，都應該要做處理，只要有吹哨者願意提供證據，該處理就處理，否則黨紀無法貫徹落實，這個黨最後將離心離德。

江啟臣說，國民黨這個127年的政黨，改革需要勇氣與力量，也要有一些技術、技巧、策略的鋪排，才有辦法，否則以目前的狀況來看，改革沒有那麼容易，但還是要做，除非國民黨不想在台灣的政黨政治上有機會再執政。

江啟臣也說，他過去擔任黨主席時，有設置改革委員會，其中涉及中常委選制部分，當時要把「萬年中常委」的任期定出來，在內部就有很多掙扎與討論，最後將任期改成最多8年，以及應選名額先妥協裁減10%，都在這次選舉中落實，但這次最被詬病的問題是選風，要如何改善，恐怕需要很大的決心。

國民黨立委李德維接受中央社記者訪問時表示，制度的修改，沒那麼容易，應該靜下心來好好研究，因應現在黨與社會情勢，距離下次選中常委還有2年，研究好了再一步步改變。

國民黨立委林為洲建議，中常委選舉應該一人一票的選，不要再以一人可以投15張票這種連記的方式進行，可避免換票；連記投票會造成不強的候選人，但因為能找到人換票，最後還是當選，且造成不是最多人支持的拿高票，而是會聯合的人拿高票，這不符合民主原則。（編輯：謝佳珍）1110308