賴清德：台美關係穩固 台海安全應自助而後人助

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）副總統賴清德今天中午接受電視專訪，談到台美關係，賴副總統強調美國對台支持堅若磐石，但台灣不能只期待美國派兵保護台灣，自助而後人助，台灣必須展現自我防衛決心。

賴副總統引用台灣諺語說，「靠人人跑，靠山山倒，靠豬寮死豬母」，有些人一直批評美國，要求美國現在就給承諾，在中國打過來時必須派兵保衛台灣，為何不去要求中國不要武力威嚇台灣？事情應該要有先後邏輯的順序。

被問到美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pomepo）來台遭影射是為了商機或賣武器？賴副總統表示，沒必要這樣，大家要為台灣追求最大利益，蓬佩奧當到美國國務卿，若不支持台灣，為何要特別來，「大家說這些不夠尊重、很沒禮貌」。

賴副總統表示，就算外傳蓬佩奧演講有收費，數字也是很小，一個堂堂美國國務卿，看他所講的話，不應該用無中生有的事情，對支持台灣的重要國際友人做這樣的批評。

賴副總統中午接受Yaoo TV主持人王時齊專訪一小時，暢談台美關係、出訪中美洲心路歷程、俄羅斯入侵烏克蘭，以及國內政情。

他表示，上週兩個美國重要訪團來台，對台美關係意義重大，在台灣出現各種「疑美論」之際，美國總統拜登第一時間派遣國安、國防專業代表團來，跟蔡總統做了非常深入的討論，除堅定表達對台灣的支持，也對印太地區的穩定和平表達支持，這是很關鍵的事情。

賴副總統說，很多人在問美國會不會派兵保護台灣，但自助而後人助，「如果連自己都不幫助自己，你要靠誰？」相信台灣堅守民主自由原則，會得到來自國際多方幫助，美國已經以言論和行動多方對台灣展現支持，例如拜登曾說希望聯合國志同道合的國家跟美國站在一起，支持台灣有意義參與國際組織，過去沒有一個美國政府講得這麼明白。

賴副總統表示，朋友幫忙重要，自立自強也很重要，蔡總統明確提出四個堅持，台灣要務是站穩主權立場，深化民主自由人權，還要把經濟做好，從烏克蘭戰爭可見經濟很重要，經濟是戰爭時的後勤支撐。

被問到民進黨政府是否老是在刺激中國？賴副總統說，沒有這回事，有些人質疑美國不派兵，卻不質疑中國打壓台灣，不要求中國停止挖台灣邦交國、軍機擾台，蔡總統和民進黨的訴求，只是要中國停止這些動作，與其要求美國在當下就要公開承諾出兵，否則就說美國不是真心的，不如要求中國不要打過來，邏輯先後次序應是這樣。

至於拜登代表團應國民黨要求安排見面，賴副總統表示，原先有無安排見國民黨他不清楚，但跟國民黨代表見面這個結果是好的，台灣每個政黨都對台灣肩負責任，美國代表團會晤朝野政黨是好事。（編輯：翟思嘉）1110309