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鹽埔漁港整建影響外籍漁工權益 監委申請調查

2022/3/9 14:48
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（中央社記者陳俊華台北9日電）監委紀惠容、王幼玲今天說，屏東縣鹽埔漁港的外籍漁工在附近搭建鐵皮屋舍，屏東縣政府規劃漁港整建工程，期間將拆除鐵皮屋，為瞭解外籍漁工人權保障，已申請自動調查。

紀惠容、王幼玲透過新聞稿指出，屏東縣鹽埔漁港岸邊長期是當地外籍漁工和新住民的生活中心，外籍漁工在漁港附近搭建臨時鐵皮屋，作為居住地及祈禱寺。但屏東縣政府110年間規劃漁港整建工程，涉及拆除鐵皮屋，又未將漁工居住、信仰、休憩等需求納入整建規劃。

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紀惠容、王幼玲表示，重視外籍漁工人權是國際趨勢，國家人權委員會在110年12月底提出外籍漁工人權專案報告，提到為保障外籍移工人權，宜蘭蘇澳南方澳漁港將設置南方澳漁工多功能會館，供外籍漁工住宿、休閒空間，保障漁工合宜居住條件。另外，興建中的高雄前鎮漁港多功能船員服務中心，也供有外籍漁工住宿及休憩空間。

紀惠容、王幼玲指出，相較這2處漁港規劃設置外籍漁工友善設施，屏東縣鹽埔漁港岸上設置的盥洗設施、數量、位置是否周延妥適、規劃設施與管理方式，是否符合漁工勞動休憩的時間安排、漁工尊嚴與隱私權如何落實與保護、行政院農業委員會、屏東縣政府等有關機關有無善盡監督之責等，都有深入瞭解必要。（編輯：翟思嘉）1110309

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