從俄烏看兩岸 羅致政：強化國防增加預算是必然

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（中央社記者溫貴香台北10日電）學者蘇紫雲今天在一場座談會中主張台灣合理的國防預算應至少在新台幣4800億元的規模。身兼民進黨國際事務部主任、立委羅致政表示，強化國防對應增加國防預算是必然的趨勢；增加國防預算要等立法院下會期9月開議後。

民進黨國際事務部下午召開「俄烏變局下的台海情勢」座談會，淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇子雲表示，台灣不是烏克蘭但需要更務實，烏克蘭是歐洲民主防衛最前線，台灣則是印太民主最前線，台灣比較幸運，地緣、政治、戰場環境都比烏克蘭優越，善用籌碼可轉變為砝碼。

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蘇紫雲說，俄烏戰爭持續，中國兩會召開，中國的國防預算增加超越經濟成長，連年強化軍事投資，在台海風險控管下，台灣的國防經費有待強化，至少應在4800億元的規模，才能真正達到不對稱戰力。

立法院外交及國防委員會召委羅致政會後受訪對此表示，明年度的預算要到下個會期、9月開議後才會處理，進一步強化國防，所對應的就是增加國防預算，這是必然的趨勢。（編輯：林興盟）1110310