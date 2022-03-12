江啟臣成立基金會 侯友宜與藍營大咖難得同台

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）新北市長侯友宜遭質疑和國民黨保持距離，他今天和黨主席朱立倫、前總統馬英九等黨內大咖難得同台，格外受到矚目；對於中常委選舉選風問題，他說，朱立倫已下定決心要全力改變，大家拭目以待。

國民黨立委江啟臣成立的啟思民本基金會上午在台大集思會議中心舉辦開幕式，朱立倫、侯友宜、前總統馬英九、國民黨立委蔣萬安，以及中廣董事長趙少康、前國民黨主席吳伯雄皆出席祝賀。

侯友宜在包括公投、罷免等議題，遭質疑甚少參與黨內活動。對於這次參與活動是否在修補與深藍的關係，侯友宜指出，基金會不是只有藍營人士，還有很多專家學者，最重要的是基金會的目的、目標很清楚，以民為依歸、培育下一代，守護國家、愛台灣的土地，大家一起努力；此外，基金會的主管機關是新北市政府，他特別來恭喜跟祝賀。

江啟臣在開幕式致詞表示，中華民國民主化走過30年歲月，取得的成就確實斐然，自由且繁榮。但在民主不斷深化與鞏固的同時，也面臨到內外的許多挑戰。面對挑戰，他認為在公共事務的討論，就必須要有更多「民本價值」的思考，讓民主不是虛有其表，

他說，面對這個對立激化的時刻，如何回歸以民為本的初衷，鞏固民主深化的偉大成就，達成世代、區域與族群的公平正義與和諧共存，相信不只是世界性課題，更是台灣的課題，和啟思民本基金會的使命。

此外，外界持續關注國民黨中常委選舉傳出出現換票、賄選等選風問題，侯友宜受訪時說，朱立倫已經下定決心要全力改變，面對問題拿出誠意要快速解決，大家拭目以待。

對於媒體人蔡詩萍質疑國民黨最會內鬥，侯友宜說，外面的聲音大家要聽進去，也要虛心檢討改進，不斷在挫折批評中攜手合作。

至於部分黨內人士呼籲國民黨應先凍結中常會，朱立倫則說，國民黨一定會依照相關的黨章、黨綱等規定，他已經強調不要放話，有證據就趕快檢舉。

對於台北市長選舉是否可能藍白合，朱立倫表示，國民黨在各地有不同的戰略考量，越多的合作，越能夠創造勝選的機會。

面對民眾黨主席柯文哲質疑提在野合作，但都是用新聞來溝通，朱立倫表示，一定要找機會，用各種的方式，各種的議題，大家彼此合作。（編輯：黃瑞弘）1110312