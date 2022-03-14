游錫堃：無禁止反質詢規定 擇期協商討論入法可能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北14日電）針對近日行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安的反質詢爭議，立法院長游錫堃今天透過幕僚告訴中央社記者，目前與立法院相關的法律，並無禁止反質詢的規定，也未違反議事規則。

游錫堃表示，針對反質詢入法，目前已經有人提案，將擇期召開朝野黨團協商，討論入法的可能性。

蔣萬安11日在立法院會質詢指蘇貞昌不敢承諾未來不缺電，蘇貞昌備詢時回應，故總統蔣經國和國民黨昔日承諾要反攻大陸，到現在都沒反攻大陸。雙方陣營連日來也是隔空言詞交鋒，戰火並未停歇，引發各界關注。

國民黨立法院黨團不滿蘇貞昌及各部會首長列席立法院會備詢時屢次反質詢，將發文給游錫堃，要求召集朝野黨團協商，研商有關於行政官員到立院備詢卻反質詢的問題，並要求立法院長、副院長主持會議去若發現官員反質詢時，就應該要予以制止。

對於立委依法質詢時，行政院官員是否可以反質詢；游錫堃今天透過幕僚告訴中央社記者時表示，目前與立法院相關的法律，並無禁止反質詢的規定，也並未違反議事規則。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，如何才能禁止行政官員反質詢；游錫堃認為，立法院是合議制，要禁止反質詢，必須修法或由院會正式通過決議。

游錫堃說，立法院與行政院都是憲政機關，立委與行政院官員應本相互尊重、理性溝通原則進行詢答，以符合社會的期待。立委也可研究質詢時如何攻守兼備，針對官員的反質詢在法尚無明文禁止情形下，進行「反反質詢」以求問政成效，監督政府施政。（編輯：蘇志宗）1110314