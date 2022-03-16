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藍中常委賄選疑雲 考紀會17日邀關係人釐清狀況

2022/3/16 18:00
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨日前中常委選舉爆發換票、賄選等選風敗壞事件，黨主席朱立倫指示考紀會展開調查；考紀會成員今天說，近日接獲不少檢舉，明天將開會邀請關係人釐清狀況，調查結果也可望出爐。

國民黨5日舉行中常委選舉，但過程中換票、賄選風聲不斷，改革聲浪四起，國民黨今天通過中常委選制改革方案，修正黨章，將選任中常委名額降為15席，由黨代表採「單記投票」自全國各選區選出，公職人員席次過半，黨主席得視需要指派至多10名中常委。

國民黨除了已針對中常委選制提出修改外，面對中常委選舉爆發賄選疑雲，朱立倫日前指示考紀會調查，並強調若無結果，會將相關事證移送檢調調查，他今天也在中常會上強調，除弊的部分也不會終止，會繼續努力。考紀會成員則透露，明天將召開考紀會，討論此次事件。

考紀會成員表示，近日接獲不少有關換票或賄選的檢舉，因此明天開會時，將邀請關係人到場釐清狀況，但他也強調，考紀會不會預設任何立場，會讓所有人暢所欲言；至於相關調查結果，最快明天會後就會出爐。

考紀會成員說，考紀會屬合議制，須過半數考紀會委員到場，才能舉行會議，就目前所掌握的資訊，明天應該能順利開會；明天也會拉長開會時間，抱持彈性，讓所有關係人都有機會釐清事情的始末。（編輯：林興盟）1110316

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