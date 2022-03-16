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選任中常委將減半 趙少康：樂見國民黨跨出第一步

2022/3/16 19:49
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨今天通過中常委選制改革方案，中廣董事長趙少康說，樂見國民黨權力核心改革跨出第一步；這次減少中常委席次、增加公職人員進入中常會，均較過去進步。

國民黨日前舉行中常委選舉，但過程中換票、賄選風聲不斷，改革聲浪四起，國民黨今天通過中常委選制改革方案，修正黨章，將選任中常委名額降為15席，由黨代表採「單記投票」自全國各選區選出，為確保公職人員席次過半，黨主席得視需要指派至多10名中常委。

趙少康晚間透過聲明表示，改為一共25名中常委仍舊太多，應減為15名，黨主席、中常委、中央委員、黨代表全部由黨員直選，不須由黨主席指定10名中常委。

趙少康說，既然嚴格規定中常委選舉不可賄選、不可加入換票聯盟，這次違規者應徹查並取消資格，不可輕縱，以貫徹改革決心；在查處期間，凍結現在中常會，選任國民黨縣市長及立法院黨團三長共15人組成臨時中常會。

趙少康也建議，黨職非公職，沒有職務收入，應取消收取黨代表每年新台幣1萬、中央委員每年10萬、中常委每年50萬的募款責任額，改為自由樂捐，避免黨內選舉變成金錢遊戲。

趙少康指出，有壓力才有改革，他願持續提供建言，協助黨主席朱立倫推動國民黨改革，並贏得年底選舉勝利。（編輯：蘇志宗）1110316

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