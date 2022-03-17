朱立倫盼指定為中常委 趙少康婉拒

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨昨天通過中常委選制改革方案後，中廣董事長趙少康繼續提出建言，黨主席朱立倫今天說，趙少康有興趣的話，他希望指定趙為中常委，好好提出建言。

趙少康在接受媒體訪問時說，他因為做媒體，所以還是不要比較好，謝謝朱立倫的好意；至於是否憂心黨內紛擾影響年底選舉，他則說，這應該還好，朱立倫已跨出第一步，他支持朱立倫大刀闊斧的改革，如果黨內有反對聲音，黨員應一起討伐，總是要把該改革的改革，才能讓外界看到國民黨有革新的氣象。

國民黨中常會昨天修正黨章，將選任中常委名額降為15席，趙少康則透過聲明表示，改為一共25席中常委仍舊太多，應減為15席，黨主席、中常委、中央委員、黨代表全部由黨員直選，不須由黨主席指定10名中常委。

趙少康也建議，黨職非公職，沒有職務收入，應取消收取黨代表每年新台幣1萬、中央委員每年10萬、中常委每年50萬的募款責任額，改為自由樂捐，避免黨內選舉變成金錢遊戲。

對此，朱立倫今天上午出席智庫舉辦的「青年人才培育－魏廷亘微型畫展」記者會後受訪表示，如果趙少康很有興趣的話，他希望指定趙少康為現任中常委，好好提出建言，畢竟改革的事是大家一起的。

朱立倫說，未來直選中常委只有15席，主席只是針對一些代表性不足的部分，最高可指定到10席，他強調，希望愈貼近民意愈好，這是總體目標，對任何改革有意見的，都歡迎提出，團結一致對外。民進黨就希望國民黨每天都內部紛擾，沒有時間管年底選舉，「如果大家還要把炮口對內，那年底還選什麼？」，要當螃蟹，等選完再說。

考紀會今天將開會處理中常委選舉所發生的換票、賄選疑雲，但卻傳出事先發問卷，詢問中常委是否有參加換票聯盟，外界就此質疑誰會主動自首。朱立倫對此表示，考紀會會有積極作為，秉持毋枉毋縱，讓大家看到國民黨改革除弊的決心。

朱立倫說，國民黨需要不斷改革，大家最希望的是徹底改掉制度，昨天在中常委共同努力下，通過這10幾年來最重要的改革，這也是讓社會看到國民黨改革的決心，除弊的部分，既然考紀會在開會，就尊重考紀會。

至於地方開始出現黨籍議員退黨的狀況，朱立倫說，也有多位無黨籍或他黨的民代加入國民黨，包括新北市某位議員即將宣布加入國民黨，轉換政黨是很正常的現象；目前透過同舟計畫回到國民黨的民代非常多，會一一公布。

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談到考紀會今天要開會處理中常委選舉發生的賄選、換票疑雲，趙少康表示，改革歸改革，除弊歸除弊，這次中常委選舉違規、舞弊的還是要抓，不是只發個問卷調查就好，這要怎麼抓，況且換票聯盟的名單如果他都有，黨中央會沒有嗎，查辦就是了，怎麼會抓不出來。

趙少康說，他是要幫助朱立倫的，不是要砲轟黨中央的，但他做壞人沒關係，現在只是第一步，國民黨將來還是要深化改革，不能這樣就算了。（編輯：翟思嘉）1110317