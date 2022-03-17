賴副總盼持續落實身障者照顧 邁向人權立國目標

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（中央社記者張茗喧台北17日電）副總統賴清德今天出席唐氏症基金會活動時表示，他致力落實身障者權益保障，也期盼政府、民間強化對身障者照顧，讓台灣成為以人權立國的國家，才能贏得尊敬。

唐氏症基金會今天下午舉辦「響應321世界唐氏症日『 嘿！小唐我在這2.0』記者會」，副總統賴清德也與會參觀並致詞。

賴副總統表示，聯合國於2011年將每年的3月21日訂為「世界唐氏症日」，希望讓更多人了解唐氏症寶寶並且關心、幫助他們，而明倫工坊、唐氏症基金會存在的目的，就是要探索唐氏症者的潛能，期盼經由社會公益的方式幫助他們，這樣的精神令人感佩。

賴副總統指出，他過去無論擔任醫生、立法委員或台南市長期間，一直都是唐氏症患者的好朋友，也發現唐氏症患者都很單純、善良、天真，跟一般人沒什麼不同，儘管一開始和唐寶寶相處的出發點是希望幫助他們，但久了才發現從唐寶寶身上學到、獲得的其實更多。

賴副總統提到，在他擔任行政院長期間致力落實身心障礙者權益，台灣雖然不是聯合國的會員國，但主動邀請國際專家學者來台灣評比或協助鑑定台灣的社會福利政策是否符合「身心障礙者權利公約」。

賴副總統說，蔡總統和他都認同台灣應該用人權立國，要達到這樣的目標，對身心障礙者的照顧應不餘遺力，一個國家要贏得尊敬涉及很多面向，其中不可或缺的就是對身障者的照顧。

賴副總統呼籲中央及地方攜手合作，政府及民間共同協力，期勉大家一起往人權立國的目標來努力。（編輯：陳清芳）1110317