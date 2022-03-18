蘇貞昌盼地方配合 速讓台中火力發電廠以氣換煤

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（中央社記者溫貴香台北18日電）行政院長蘇貞昌今天對於台中市政府以都審卡中火燃氣機組表示，白白卡了15個月就是浪費；中央還是希望地方配合，趕快讓天然氣代替燃煤，讓台中發電早早以氣換煤「快快快」。

民進黨立委何欣純上午在立法院會質詢關切台中市政府持續以都審程序卡中火燃氣機組15個月。

經濟部長王美花答復表示，燃氣機組部分就是因為這樣沒有辦法通過台中市政府的都審，確實延後，現在最快要到2025年的8月才可以上路，第二個機組要2026年8月才可以加入發電，經濟部希望與台中市政府一起合作，讓燃氣機組趕快上路，確實就可以降低燃煤的燃燒。

何欣純對於2025年才拚燃氣機組的發電覺得太慢，王美花說，這個部分一定會盡快來處理，即使現在燃燒的燃煤機組，經濟部也花了400多億元做空污的改善，舊機組與新機組不僅是在燃燒量而且燃燒的效率其實也都有變好。

王美花並說明，這幾天的空污有很多因素包括境外，真的不要以中火的問題當作是唯一的因素，「我覺得這樣對中火是非常不公平的」。

行政院雖以核發台中發電廠燃氣機組的特種建築物執照（簡稱特照），讓「卡」在台中市政府都審15個月的計畫得以進行，預計在2026年前新增2部燃氣機組；但何欣純表示，她掌握一個訊息，如果未來台中市政府再以其他的都市計畫手段或其他的程序再次杯葛，行政院的態度為何。

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蘇貞昌表示，要針對問題才能解決問題，不能嘴說很好的口號，動作卻是卡著，像這樣白白卡了15個月就是浪費，只有找到對問題的解決方法，大家一起來努力，像「以氣換煤」就是減少燃煤用天然氣，這就是減少空污正確的一個做法，可惜過去浪費15個月。

此外，蘇貞昌也說到，蔡總統上任以來，非常努力改善空污，尤其台中用電大幅增加，發電已經不足以用電，都要靠周邊發電提供台中，蔡總統上任以來，政府一直減少燃煤，甚至減少到600萬噸，盧秀燕也公開講過多次，台中空污有改善，中央還是希望地方配合，趕快讓天然氣代替燃煤，讓台中發電早早以氣換煤「快快快」。（編輯：蘇志宗）1110318