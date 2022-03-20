駁「跳船潮」 國民黨：有縣市議員加入或回復黨籍

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（中央社記者王承中台北20日電）國民黨近日有不少基層民代退黨， 被形容為出現「跳船潮」。國民黨今天表示，無黨籍新北市議員游輝宂、花蓮縣議員吳東昇、吳建志等人認同國民黨同舟精神，分別藉由同舟專案申請加入國民黨或回復黨籍。

國民黨近日在各地有不少基層民代、黨員退黨，但國民黨昨天指出，「同舟計畫」從去年11月推出之後，4個月內有近5萬人加入國民黨，成效可觀。

國民黨今天再度透過新聞稿指出，號召萬人回娘家的「同舟計畫」，不僅在辦理期間內迅速超越目標，更達到近5倍的約5萬人藉同舟專案加入國民黨大家庭，其中不乏代表基層民意的各縣市現任議員。

國民黨表示，原本無黨籍的游輝宂即肯定黨公職在地方為鄉親認真打拚的態度申請加入國民黨，以及吳東昇、吳建志皆認同國民黨主席朱立倫「找回理念相近同志」的呼籲，也藉由同舟專案申請回復黨籍。

國民黨指出，在地方反映民意、服務民眾的現任議員，認同國民黨同舟精神，加入或回到黨的大家庭，極具鼓舞的實質意義。

國民黨表示，「同舟計畫」的辦理雖然有期限，但「同舟精神」將持續不滅。朱立倫上任後，即以國父「同舟共濟」的理念，呼籲所有黨員回娘家，也號召志同道合的青年朋友一起加入，國民黨將秉持同舟精神，結合台灣各層面與各世代的力量，團結奮進，一起為守護台灣共同努力。（編輯：林淑媛）1110320