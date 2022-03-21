保七中隊長反鎖槍械室抗議 監委申請自動調查

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（中央社記者陳俊華台北21日電）保七警官莊理德日前因不滿職務異動，反鎖槍械室。監察委員王幼玲、蔡崇義、王美玉今天說，對於事件始末、行政處分是否符合比例原則、是否涉及職場權力霸凌情事，已申請自動調查。

保七總隊第三大隊第二中隊中隊長莊理德於19日深夜11時多，突然在媒體群組發出3000多字的聲明文，文中表達最近總隊對他做出很不合理的調動及行政處分，要調離非主管職務，他對此非常不能接受，並反鎖於槍械室抗議。

王幼玲、蔡崇義、王美玉上午透過新聞稿指出，莊理德向媒體控訴保警第七總隊縱容匿名檢舉，導致遭受不當處分及異地調整職務，並將自己反鎖在駐地槍械室，準備使用最激烈手段平反，直到總隊長到場與他對話後，事件才落幕，已引發社會討論。

監委表示，三人對此事件甚表關切及重視，已申請自動調查。本案涉及警察機關所屬人員的工作權益保障、有無職場權力霸凌情事，以及受處分人員的救濟程序與管道是否周妥。

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監委說，另外，就莊理德指保警第七總隊長期縱容匿名檢舉案件，導致所屬幹部遭受不當處分等情形，監察院秉於客觀公正立場瞭解實情，並依法行使職權。

監委指出，這次事件發生始末為何、保警第七總隊就莊理德所做的行政處分是否符合規定及比例原則、是否涉及職場權力霸凌情事；對於匿名檢舉案件處理是否符合相關規定、查處作為是否妥適周延、相關人員處理過程有無涉及怠惰失職情事等，有深入調查了解必要。（編輯：蘇龍麒）1110321