內政部聯合稽查預售屋 40建案涉違規要求從重處罰

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（中央社記者陳俊華台北24日電）內政部今天說，昨天結合19縣市政府擴大預售屋聯合稽查行動，共稽查57個建案，初步發現有40個建案涉有違規情事；內政部要求縣市政府應儘速從重處罰，且不排除再次發動擴大稽查。

內政部透過新聞稿表示，昨天結合全國19個縣市政府及行政院消費者保護處、公平交易委員會、地區國稅機關同步辦理擴大預售屋聯合稽查行動。

內政部指出，主要違規事項，包括有3個建案未依規定向縣市政府報請預售屋備查就進行銷售，將處罰建商新台幣3至15萬元；12個建案使用的紅單（購屋預約單）違反不得約定不利於消費者等規定情形，例如約定只要買方逾期未補足定金或逾期未簽約就沒收定金等，將處罰建商按違規戶數每戶15至100萬元。

內政部說，同時發現有買受人違規轉售紅單情事，將按戶處罰買受人15至100萬元；7個建案所使用的買賣契約內容，不符合定型化買賣契約規定，例如交屋保留款低於房地總價5%，或未列明停車位高度等，將按違規戶數每戶處罰建商6至30萬元。

內政部表示，另有13個建案代銷業者在廣告中未註明業者名稱、定金單據，或簽訂買賣契約書時未指派不動產經紀人簽章、現場銷售人員無經紀人員資格，或銷售中心總銷金額達6億元卻未置專任經紀人，將處罰代銷業者6至30萬元。有23個建案銷售中心或樣品屋未取得合法建築使用文件，將依建築法等規定，要求業者限期改善或裁罰，逾期未改善者將命其停止使用。

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內政部說，這次稽查發現，4個建案業者在刊登廣告上，有疑似不實或誤導消費者認知情形，或銷售時未揭露預售屋主、附屬建物面積及公設分攤比例。後續將由縣市政府在7日內要求業者說明，如經釐清有廣告虛偽不實、引人錯誤、足以影響交易秩序的欺罔或顯失公平情形，將移送公平交易委員會處理，最高可處罰2500萬元。

內政部表示，總計前4次擴大預售屋聯合稽查及2次個案聯合稽查，已裁處違規建案103件，裁罰金額達2468萬餘元；未來除由縣市政府持續辦理例行性稽查作業外，將視不動產交易市場狀況不定期聯合稽查，呼籲業者切莫執迷不悟、惡意違規，並要求縣市政府應從重處罰、不得寬貸。（編輯：趙蔚蘭）1110324