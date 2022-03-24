央行升息衝擊房貸學貸 國民黨團籲照顧青年

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（中央社記者王承中台北24日電）央行宣布升息，國民黨團總召曾銘宗今天表示，去年實質經常性薪資負成長，強烈建議政府，尤其是官股銀行，此刻應全面照顧青年族群，調升利息部分應全面或是減半吸收，其中青年安心成家購屋貸款利率不得高過1.56%，就學貸款利率則應調降。

中央銀行17日宣布調升利率1碼，牽動青年安心成家貸款利率恐上升。財政部今天將召集公股行庫討論青安貸款利率，屆時公股行庫是否吸收調幅，備受關注。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨立委賴士葆今天在立法院召開「通膨升息又快又急，民眾苦哈哈，政府坐視不管？」記者會。

曾銘宗表示，強烈建議政府，尤其是官股銀行，此刻更應該對青年族群全面照顧，調升利息部分，應該全面吸收或是減半吸收。

曾銘宗指出，去年實質經常性薪資非但沒有增加，反而還負成長，在如此大環境底下，央行又升息1碼，國民黨團認為，財政部青年安心成家購屋貸款年息現在調高到1.68%至1.74%顯然太高。未調息前市場上最低房貸利率為1.31%，調息後為1.56%，建議青年安心成家購屋貸款的利率不得高過1.56%。

曾銘宗表示，有關教育部就學貸款部分，調息之後從0.9%提升到1.15%，國民黨團強烈建議非但不能調高，貸款利率應要降到至0.5%，讓學生能夠輕鬆還款。

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賴士葆指出，央行調升1碼，行政院應有專責單位或成立臨時小組，針對青年族群包括學貸、勞工紓困貸款、青年安心成家購屋貸款等，必須要提出協助。經常性實質薪資已是負成長，貸款利率又因升息全面反應，萬物皆漲，只有補助不漲。

賴士葆表示，消費者物價指數（CPI）不斷創新高，政府此刻更應該對青年族群全面照顧，調升利息部分，尤其是官股銀行應該全面吸收或是減半吸收。（編輯：趙蔚蘭）1110324