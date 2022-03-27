徵召黃國昌選縣市長？時力：高知名度人選都會研議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北27日電）時代力量昨天召開黨代表大會，有黨代表提案徵召前立委黃國昌參加年底縣市長選舉。時代力量今天表示，縣市首長選舉徵詢作業，提名小組已有相關時程規劃，黨內具有全國知名度的人選都會在研議範圍。

時代力量昨天舉行黨代表大會，有媒體報導指出，有黨代表連署提出臨時動議，應徵召前立委黃國昌參選縣市首長，但遭其他黨代表質疑，雙方爆發口角，最後經表決，臨時動議遭否決。

時代力量發布新聞稿表示，昨天黨代表大會上，由黨代表連署提出的臨時提案內容，遭其他出席黨代表質疑不屬於黨代表大會職權的內容，主席依議事規則裁示不予以處理。後經提案黨代表提出異議，現場進入表決程序，表決結果多數黨代表贊成維持不予以處理。

時代力量表示，這次黨代表大會是首次對外公布2022時代力量競選主要主張，也有黨代表任務小組針對政策主張做專題報告，並通過黨章修正案。

對於縣市首長選舉徵詢作業，時代力量指出，經決策會議決議後，也由秘書處啟動，提名小組已有相關時程規劃，黨內具有全國知名度的人選也都會在研議範圍。

時代力量表示，任何的批評指教，時代力量都願意虛心受教，也希望所有指摘能本於事實根據，毋須捕風捉影以訛傳訛。（編輯：蘇志宗）1110327