人為疏失釀2起直升機事故 監院糾正空勤總隊

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（中央社記者陳俊華台北27日電）監察院指出，內政部空中勤務總隊局接連於民國108、109年，因人為疏失發生2起直升機重落地與墜機事故，造成直升機妥善率低落，嚴重影響國搜待命，核有重大違失，通過糾正空勤總隊。

根據監察院最新公告的糾正案文指出，空勤總隊編號NA-109直升機在108年6月間發生「重落地」情事，經查是因副駕駛操作經驗不足，未能防範過大下降率及過低空速，導致操作模擬單引擎失效程序，因下降率保持欠當，致落地偏重。

監察院說，雖稱經檢視認無實質損害，但實際上需高達新台幣1600多萬元評估維修費用，並在109年7月31日才修復、執行勤務，檢修期間超過1年；且遭運安會檢送「疑似飛航事故之通報及改善建議落實應注意事項」，顯有失訓練不得逸出安全規範的事實，核有怠失。

另外，監察院指出，空勤總隊編號NA-103直升機在109年4月間發生墜機事故，經查是因主駕駛對尾旋翼失效的特性及完整操作程序認知不足，未遵守操作程序所致，有許多違反飛行紀律情事，例如執行緊急程序共勤人員不得登機同乘、任務提示未針對飛行計劃與操作項目說明、不得使用實體機執行尾旋翼失效處置到地操作等違失事項。

監察院說，經請空巴公司提供初估報價後，因這架直升機的維修金額大於購置原入帳價值，空勤總隊評估已超出修復經濟效益，經研議該機以封存不予修復，嚴重浪費國家資源，顯有違飛行專業與紀律，核有違失。

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監察院表示，空勤總隊接連在108、109年因人為疏失發生2起直升機重落地與墜機事故，造成直升機妥善率低落，而壓縮定期保修期程、增加支援調度頻率，嚴重影響國搜待命、勤務訓練、維修保養等勤務派遣，有失執行與支援救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸等業務職掌的責任。

監察院內政及族群委員會15日通過糾正空勤總隊，並移送內政部，要求確實檢討改善。（編輯：黃國倫）1110327