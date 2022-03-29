陸軍203旅下士輕生 監委：國防部自傷防治措施不足

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北29日電）監委賴振昌今天說，陸軍203旅柳姓下士輕生案，調查發現職務調動頻繁、休假時遭長官多次聯繫公務，對於國防部未落實休假代理人制度、心輔及自傷防治措施不足等，要求儘速檢討改善。

監察委員賴振昌、葉大華今天舉行記者會。賴振昌說，國防部陸軍第八軍團203旅柳姓下士，109年11月12日在營區內輕生。調查發現，柳姓下士從軍資歷不久，但職務調動卻非常頻繁。

賴振昌表示，在柳姓下士輕生前的可能影響事件，包括妹妹要結婚時不能請假、蘇姓連長要求他自費修繕推車輪台、配膳台，之後又因班兵請假被責罵、軍團招募員甄選臨時被通知取消等。很多小事情累積下來或受到不合理要求，都可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。

賴振昌指出，經約詢軍方及柳姓下士家屬，發現雙方對事件說法多有不同，例如柳姓下士的妹妹要結婚時，軍方認為柳下士是因為經濟問題才沒有請假，但家屬說結婚地點在台南，沒有經濟的考量。

賴振昌也說，柳姓下士在109年11月6日到12日間休假期間，遭長官、同事多次透過通訊軟體聯繫，導致須返回營區處理公務，可見203旅未依規定落實國軍休假代理制度外，蘇姓連長自行律定所屬人員回報措施，也沒有確實落實代理人制度。

賴振昌指出，據國防部統計，近10年的國軍自傷人數共223人，士官兵就占超過7成5、近3年國軍申請退場人數中，士兵就占9成，國防部應儘速檢討相關機制，尊重個人服役意願，明確宣導、落實退場機制。另外，應正視部隊內部管理機制、心理輔導措施及自傷防治措施不足等情形，休假期間回報制度也有待檢討。

葉大華表示，柳姓下士從入伍到輕生才短短2年，雖然輕生很難歸因單一因素，但家屬與國防部對輕生原因的說法，顯然認知有相當大的落差；柳姓下士身心狀況評量結果是「需中高度關懷群」，但在人生遭遇困難時，軍方卻沒深入了解，無法掌握其心緒、顯有疏漏。

葉大華說，烏俄戰爭後引發各界關台灣的募兵制戰力是否充足、是否要延長徵兵制役期等議論，但近年國防部招募士官兵不易，只有改善軍中管理文化、確實檢討相關人員管理及退場制度，才能穩定留才。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴振昌表示，柳姓下士在軍中擔任新訓旅的教育班長，未來如果要延長役期或增加兵源，要更加強讓社會青年轉換為軍人的適應期；練兵也要先練幹部，如果教育班長本身就適應不良，菜鳥帶菜鳥很容易出事。（編輯：翟思嘉）1110329

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。