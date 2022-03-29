2050淨零碳排路徑圖 龔明鑫：綠電占比目標逾5成

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（中央社記者王承中台北29日電）國發會主委龔明鑫今天表示，將如期在月底公布「2050年淨零碳排路徑圖」，其中再生能源發電占比的目標是50%以上，且發電的選項完全沒有核能。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌進行有關0303興達電廠事故致全台停電專案報告並備質詢。

針對總統蔡英文日前表示，國發會將在3月底公布台灣「2050年淨零碳排路徑圖」。蘇貞昌在接受國民黨立委江啟臣質詢時表示，國發會會如期在月底公布，有做這樣的準備。

國民黨立委江啟臣詢問，根據2025非核家園的規劃，發電占比燃氣占50%、燃煤30%、再生能源20%，2050的目標則是多少，再生能源的占比又是多少。

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列席的國發會主委龔明鑫表示，明天或後天就會公布，其中再生能源占比的目標是50%以上，且發電的選項中完全沒有核能，也會搭配電網的韌性與儲能設備，並加強智慧電表的安裝。

關於台灣安裝智慧電表的情況，江啟臣指出，全台用電戶總共1400萬戶，目前卻只安裝150萬具智慧電表。列席的經濟部長王美花表示，智慧電表是從用電大戶裝起，目前多數大用電戶都已經安裝智慧電表。（編輯：楊凱翔）1110329