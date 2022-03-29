桃園市長提名人選徵詢 藍邀呂玉玲萬美玲魯明哲

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨展開桃園市長提名人選徵詢作業，已邀請立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲等人了解意願；與會者今天轉述，黨中央對提名人選傷透腦筋，短期不會有答案。

此外，國民黨23日中常會提名台南市議員謝龍介參選台南市長，完成首波縣市長提名，明天中常會預計進行第二波提名，以包括新竹縣在內的連任縣市長為主。

明天是否通過台中市、新北市長提名，黨內人士表示，預計5月才會正式啟動。

國民黨本週開始徵詢桃園市長提名人選，秘書長黃健庭昨天徵詢桃園市議長邱奕勝力挺的呂玉玲，今天分別邀請魯明哲、萬美玲、前立委陳學聖等人徵詢意見，明天將邀前立委孫大千討論人選問題，本週也會徵詢有意選桃園市長的台北市議員羅智強。

黃健庭今天下午告訴中央社記者，黨中央主要詢問大家是否有意願參選，以及聽取對桃園選情的分析與看法，對人選未預設立場，持續徵詢中。

與會者表示，目前狀況是先邀集桃園在地民意代表，或是曾任民意代表者，聽取意見，也向黨中央分析各人選所面臨的狀況與問題，可以感受到黨中央對桃園市長提名人選陷入困局，傷透腦筋。

與會者也說，黨中央目前對桃園市長人選是否能空降，有不同的討論，因此今天會中討論到空降人選的議題，也有人提及黨籍桃園市議員對提名人選的憂慮，研判黨中央不會那麼快作出決定。（編輯：謝佳珍）1110329