孫曉雅：美中歧見難解 美憂中破壞台海穩定

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（中央社記者黃雅詩台北31日電）美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅昨天闡述美國總統拜登上任第二年的台美政策，她強調美中在人權、經貿問題上仍有難以化解的歧見，美國對中國在台海日益升高的軍事挑釁深表關切，認為將破壞兩岸與印太和平。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）昨天出席台灣美國商會2022謝年飯活動，針對美國總統拜登上任第二年的台美政策說明，AIT今天發布新聞稿。

孫曉雅重申美國對台灣的支持堅若磐石、跨黨派，拜登政府的外交政策優先事項之一，包括維持台海與印太的和平穩定。

孫曉雅表示，眾所周知，美中關係在貿易、人權等領域面對諸多挑戰，美國也對中俄結盟深感憂慮，尤其在俄羅斯對烏克蘭發動殘酷、無端的侵略之後，正如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）所說，在俄烏問題上，「中國已經站在歷史錯誤的一方」。

她表示，對於俄羅斯總統蒲亭選擇發動戰爭，世界領導人團結以對，美國與包括台灣的30多個國家（佔全球經濟體半數以上），兌現承諾讓俄羅斯付出了龐大代價，美國將繼續在安全、經濟、人道方面支持烏克蘭為主權而戰，並與國際社會合作，透過毀滅性制裁、外交孤立等措施追究蒲亭的責任。

她表示，在印太地區，美國試圖化解美中歧見的努力面臨明顯挑戰。中國日益咄咄逼人的行為表現在台灣問題最明顯，中國持續對台施加軍事、外交、經濟壓力。中國在台灣附近的軍事挑釁活動破壞台海穩定，造成誤判風險，並威脅區域和平。北京持續扼殺台灣國際空間，向友台者施壓、干涉台灣民主制度，對所有民主國家構成威脅。

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她表示，回顧拜登政府上任一年來的外交政策，反映了核心原則與利益的延續性，但也結合戰術變革，讓美國能因應新挑戰。拜登政府的關鍵優先事項是與盟友伙伴站在一起，共同促進該地區的繁榮安全與價值，「其中包括維護台灣海峽的和平與穩定」。透過美國領導，動員促進民主夥伴間的合作，打造更穩定的印太地區。

她強調在自己擔任外交官30多年來，從未看過美國印太戰略如此著重與伙伴間的政策結盟，美台夥伴關係證明了此一作法，美國對台灣的支持一貫是堅如磐石、原則性與跨黨派的，符合美國的一個中國政策和美國長期以來的承諾。（編輯：蘇龍麒）1110331