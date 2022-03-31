孫曉雅談AIT目標 全面深化台美安全經貿合作

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（中央社記者黃雅詩台北31日電）美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）昨天表示，她將專注4個主要工作目標，包括強化台灣區域安全夥伴角色、促進全球供應鏈韌性、支持維護與擴展台灣國際空間的努力，深化台美經貿與民間聯繫。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）昨天出席台灣美國商會2022謝年飯活動。AIT今天發布新聞稿指出，孫曉雅具體提出AIT在拜登總統上任第二年的主要工作目標。

她表示，為加強台灣區域安全夥伴功能，美國將持續致力幫助台灣保持遏制侵略和自衛的能力。維護台海和平穩定符合美國利益，美國認為維護台海穩定是保障印太地區和平的關鍵，「美國對中國正破壞台海穩定的作為深表關切」。

她表示，美國將透過一系列新政策倡議，與台灣共同強化全球供應鏈韌性，台灣作為「全球矽島」，是世界半導體供應鏈的中心，也是發展5G、人工智能的先鋒，全球正致力恢復過去兩年因疫情大亂的供應鏈，台灣在科技與半導體領域扮演的角色至為關鍵。

她表示，美台經濟部長在去年12月初通話中同意，將建立新的技術貿易和投資合作（TTIC）框架，在此框架下，促進半導體、電動汽車、網路安全、5G、可再生能源、儲能等關鍵領域的互利投資。AIT今年夏天將針對相關領域組成重要商業訪團赴美訪問，另一合作重點則是網路安全威脅，此合作將架起安全、經濟領域的橋樑。

她表示，美國將持續支持擴大台灣的國際空間，為台灣提供更多機會，在多邊論壇上分享專業知識，與國際夥伴接觸。去年，台美擴大「全球合作暨訓練架構」，表明台灣參與多邊合作應對全球挑戰的興趣。

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她表示，強化台美經濟與民間關係方面，不僅侷限高科技領域，去年台灣是美國農產品第六大消費國，第八大商品貿易夥伴，在美國十大合作夥伴中，按人均計算，只有加拿大和墨西哥對美貿易額更多。

她表示，為推進雙邊貿易投資，台美去年重啟貿易和投資框架協議談判，去年11月，台美也舉行第二次經濟繁榮夥伴對話，此一對話有助強化台美經濟合作，並「建立一個聯盟，來對抗中國不公平的經濟和投資政策」。（編輯：翟思嘉）1110331