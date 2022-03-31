孫曉雅：北京對台施壓威脅全球民主國家

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（中央社台北31日綜合外電報導）美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，中國對台灣的外交與軍事施壓對全球民主國家構成威脅，美方將致力幫助台灣自我防衛。

路透社報導，孫曉雅昨晚在台灣美國商會2022謝年飯時表示，控管美中之間的分歧面臨「顯著挑戰」。

孫曉雅辦公室今天公布她的發言：「中華人民共和國日益侵略性的行為，在台灣問題上表現得最為明顯，中共在台灣持續施加軍事、外交和經濟壓力。」

她還說：「中共在台灣附近挑釁的軍事活動正在破壞穩定，恐導致誤判，並破壞區域和平及穩定。」

「北京持續扼殺台灣的國際空間，施壓台灣盟友，並干預台灣民主制度，這對全球民主國家構成威脅。」

孫曉雅說，為強化台灣作為區域安全夥伴的角色，美國一直致力協助台灣「維持嚇阻侵略和自我防衛的能力」。

她說：「我們在整個台灣海峽對於和平及穩定擁有共同且持久的利益。我們認為這對更廣泛的印度太平洋區域安全及穩定來說至關重要，我們也對中共持續破壞這樣的穩定深感憂心。」

台灣是重要半導體生產國，美國在供應鏈方面也一直與台灣合作。

孫曉雅說，台美雙方正致力於讓供應鏈多樣化，並促進對晶片、電動車、網路安全、5G和再生能源等領域的投資。

她表示美國在台協會商業部門現正安排以產業為主的陣容堅強代表團，今年夏天要造訪美國許多地方。但孫曉雅未透露細節（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110331