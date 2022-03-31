獲總統提名檢察總長 邢泰釗：全力以赴

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總統蔡英文提名台灣高等檢察署檢察長邢泰釗（圖）為最高檢察署檢察總長，邢泰釗31日下午受訪表示，如果有機會為國人服務，必定全力以赴。中央社記者蕭博文攝 111年3月31日

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（中央社記者蕭博文台北31日電）總統蔡英文提名台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為最高檢察署檢察總長，邢泰釗今天下午受訪時表示，謝謝總統提名，對此誠惶誠恐，如果有機會為國人服務，必定全力以赴。

邢泰釗為私立中國文化大學法律研究所碩士，民國74年司法官特考及格，司法官訓練所24期結業，歷任雲林、屏東、高雄等地檢察長，後升任金門高分檢、花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、台北地檢署檢察長。

中華民國檢察官協會今年2月間舉辦檢察總長票選推薦，邢泰釗得票552票過半，為第一高票，寫下檢協會辦理檢察總長票選推薦史上最高得票紀錄。

邢泰釗今天獲悉經提名為檢察總長後受訪表示，檢察官兼有「法律守護者」與「公益代表人」雙重責任，面臨時代的遽變，亟需「維持」（Continuity）與「改變」（Change）。

邢泰釗進一步表示，「維持」指的是維持自律、自制的優良傳統，包括堅持獨立性、保持客觀義務、精進專業；「改變」指的是與時俱進，求新求善，呼應國人對司改的期待，是每一名檢察官責任，未來如獲同意出任檢察總長，將在此原則上持續努力。

邢泰釗還說，檢察官偵辦案件，無可避免會受到外界關注與檢視，因此檢察官辦案更應注意程序正當，才能禁得起考驗，也希望各界尊重檢察官的辦案空間。

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總統府發言人張惇涵今天表示，最高檢察署檢察總長江惠民任期將於今年5月7日屆滿，總統蔡英文依「法院組織法」第66條第2項規定，提名台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為最高檢察署檢察總長。

張惇涵說，為提名資績優異、才識專業兼具的人選，並持續推動落實司法改革，以符合人民期待，蔡總統在徵詢各界意見並嚴謹審酌後，決定提名邢泰釗為新任檢察總長，咨請立法院同意。總統期盼獲得立法院支持，這項人事提名案能順利通過。（編輯：吳協昌）1110331