水泥廠拆塔中斷高鐵 國民黨團促交通部、高市負責

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）東南水泥公司昨天發生工程事故，導致高鐵台南至左營段營運中斷；國民黨立法院黨團今天表示，高雄市政府必須負起管理督導不周之責，向國人公開道歉，並要求交通部公開報告高鐵軌道周邊的安全管理機制。

東南水泥公司1日拆除水泥塔時發生工程事故，壓毀一旁的輸電線架，導致高鐵台南至左營段營運中斷；總統蔡英文指示安排接駁、盡速搶修，且要即時發布搶修進度，盡可能降低對返鄉人潮及旅客的影響。

國民黨立法院黨團今天透過新聞稿表示，對台電基層員工犧牲假期，立即搶修於昨晚順利復電的工作能力及態度給予高度肯定，同時要求高鐵公司應再強化突發事故旅客疏導的應變能力。但對交通部、高雄市政府究責總在出事後、卸責推諉的態度予以嚴厲譴責。

國民黨團指出，今天適逢台鐵太魯閣事故滿一周年，是令人悲傷的日子。太魯閣事故就是因為鐵軌旁邊坡工程的卡車滑落軌道造成重大意外。

昨天東南水泥廠位於高鐵軌道旁，拆除工程相關主管機關高雄市政府、交通部早應記取太魯閣事故的教訓，嚴加防範及加強管理，可是卻未能記取教訓，看不到兩個主管機關於事前嚴加防範，卻只會在事後究責重罰。

國民黨團表示，高雄市去年發生城中城大火，市府態度如此；去年台鐵太魯閣事故，交通部處理態度也是如此。

難道昨天沒有人員傷亡，就想重罰輕輕帶過了，國民黨團指出，如此草率的管理方式，如何確保人民生命財產安全。

國民黨團主張，高雄市政府必須負起管理督導不周之責，向國人公開道歉。交通部必須向國人公開報告，針對高鐵軌道周邊工程施作安全管理，除高鐵公司本身的內控機制外，交通部安全管理機制為何。（編輯：郭無患）1110402