轉型正義加害者識別處置 劉世芳促成立調查委員會

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（中央社記者溫貴香台北2日電）推動轉型正義除受難者的平反外，民進黨立委劉世芳要求行政院應邀集司法院、國發會、法務部等有關機關，針對加害者識別與處置研議成立獨立的調查委員會，使法務主管機關公正、中立行使職權，詳實識別威權時代的加害者。

促進轉型正義委員會歷經2度延任後，今年5月任期屆滿將解散。民進黨立委范雲之前建議，未來識別及處置加害者任務不該交由法務部承接，且「政治檔案條例」應明文排除「國家情報工作法」，引發討論。

劉世芳今天接受中央社訪問表示，促進轉型正義條例將增訂第11條之2條文規定，「平復司法不法、行政不法，與識別及處置加害者事項，由法務主管機關辦理」，但有鑑於過往威權時期司法不法、行政不法的執行者、加害者的檔案，法務部、調查局多以機密為由彌封、隱蔽，若未來相關事項由法務部辦理，恐引起民眾「球員兼裁判」的疑慮。

她主張，促進轉型正義委員會解散前，行政院應邀集司法院、國發會、法務部等相關機關，針對加害者識別與處置研議成立獨立的調查委員會，使法務主管機關得以公正、中立行使職權，詳實識別威權時代的加害者。

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委黃世杰表示，加害人的識別與處置，必須面對兩個問題，第一，確認加害者身分前，要先有檔案資料，目前政治檔案條例的相關規範會遇到很大的問題，例如涉及國家機密永久保密的問題，又如保密期限若為50年，很多資料尚未達到年限，因此，行政院必須克服這些問題。

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第二，時效問題，他進一步說，99%的案件都過了刑事訴追期，必須先確立時效問題，可以追溯才會有後續程序的問題，包括是否成立獨立委員會或成立專責法庭進行加害者訴追。

黃世杰表示，已經請行政部門必須積極克服這些問題，將劉世芳等人的主張納入後續的修法討論中，他將盡速召開促轉條例的朝野協商，因為，促轉會的任期將於5月31日屆滿，這項修法有時間上的壓力，須於5月底完成。（編輯：張均懋）1110402