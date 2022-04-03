憶鄭南榕 葉菊蘭談選擇從政挑戰特權心路歷程

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（中央社記者葉素萍台北3日電）總統府資政葉菊蘭今天在前總統陳水扁廣播節目專訪談及亡夫鄭南榕時說，鄭南榕明明很愛妻女，卻選擇自焚，這事困擾她們很久；但她明白，鄭南榕要追求美好國度、挑戰特權，自己後來選擇從政，也選擇挑戰特權。

鄭南榕1984年創辦「自由時代周刊」倡議「百分之百的言論自由」，1989年4月7日自焚殉道身亡。

鄭南榕的遺孀葉菊蘭今天接受陳水扁廣播節目專訪，陳水扁提到，鄭南榕曾說「我是鄭南榕，我主張台灣獨立」，也說過「獨立是台灣唯一的活路」；當時刑法100條尚未修訂，說出這樣的話基本上是殺頭罪。

葉菊蘭說，鄭南榕一直都在做突破禁忌的事，不管是辦雜誌、平反228、挑戰解嚴，或是挑戰國家前途要求獨立。

陳水扁提到，1989年1月21日鄭南榕接到叛亂罪傳票，鄭南榕說「國民黨只能抓到我的屍體，不能抓到我的人」、「應該有人讓大家知道台灣人不是貪生怕死」；鄭南榕71天的自囚期間，準備為愛台灣而生、為愛台灣而死，在1989年4月7日自焚身亡。

葉菊蘭說，鄭南榕明明很愛家庭卻選擇自焚，這件事情困擾她自己和女兒鄭竹梅很久，鄭竹梅在前幾個月分享時說，「我一直聽很多身邊的人說我父親很愛我，那為何他做這個事，後來我才漸漸懂了，他希望每個人都自由，自由選擇生活方式，他是為了下一代」。

葉菊蘭透露，在鄭南榕自焚前，她拜託很多人去勸，希望避免此事發生，她與女兒也常常在雜誌社待到很晚；鄭南榕每天都在雜誌社如常生活、如常微笑、如常辦雜誌、如常過日子、如常面對她們。

葉菊蘭說，人算不如天算，事發那天，她要去公司上班，那天是雜誌截稿，很多人都在，但事情還是發生了；當一個人的意志夠堅定，誰都無法阻止悲劇發生。

葉菊蘭表示，鄭南榕希望台灣每個人不要像他這樣，辦個雜誌就變成判亂罪，他希望更多的台灣女人們，不管是妻子或女兒，可以自由、可以沒有害怕，追求一個美好的國度、獨立的國度，好好生活。

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葉菊蘭說，當時她離開廣告公司，轉換跑道投入選舉的理由很簡單，「一個人辦雜誌、寫文章、死了，你以為死了就沒事了，我雖然是女人，我也可以做一點事啊」，她希望可以延續鄭南榕使命。

葉菊蘭擔任立委時曾揭露郝柏村多次以行政院長職，邀請高階軍事將領，擅自在行政院召開軍事會議。葉菊蘭說，鄭南榕一向挑戰特權霸權，所以，她從政也決定選擇挑戰特權。（編輯：林克倫）1110403