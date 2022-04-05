周春米選前之夜逾2萬人造勢 鍾佳濱線上聊政見

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）民進黨屏東縣長初選民調明起展開3天，3名參選人展開最後衝刺，立委周春米舉辦造勢晚會，超過2萬支持者相挺；鍾佳濱以直播線上與選民聊政見；莊瑞雄屏北屏南車隊掃街。

民進黨屏東縣長初選民調將從6日到8日進行，周春米今晚分別在屏東市和內埔鄉舉辦選前之夜造勢晚會，共超過2萬名支持者到場力挺，各地鄉鎮市長、議員、代表、農漁會總幹事等也到場助陣。

除了地方鄉鎮市長與民代外，立委林靜儀與吳思瑤也到場為周春米打氣，林宜瑾從上週開始全勤出場，展現對周春米的力挺，昔日棒球國手趙士強也現身致贈「強棒出擊」給周春米。

周春米在晚會中表示，這場選舉中有太多負面攻擊與抹黑，但相信選民雪亮的眼睛，會選擇最努力的候選人，請屏東所有鄉親給她支持與肯定。

另位參選人鍾佳濱以直播線上聊天方式，與選民聊政見，他表示，近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，為避免造成群聚效應，最近幾天都以車隊掃街，今晚在臉書（Facebook）與選民直播聊天。

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鍾佳濱說，相較於過去幾次民進黨縣長初選，這次特別激烈，3方參選人在過程中難免有所齟齬，也因此影響支持者情緒；因此，他希望在「選前之夜」與鄉親線上相聚，聊聊從政心路歷程，以及他目前正在進行一場「固守民主價值、迎接新政治」的選戰。

立委莊瑞雄今天全天以車隊掃街方式衝刺，上午在屏北的里港鄉、九如鄉及屏東市，下午至晚上則在屏南的佳冬鄉、林邊鄉、新埤鄉、南州鄉及崁頂鄉。（編輯：陳仁華）1110405

民進黨屏東縣長初選戰況激烈，民調將自6日起一連3天進行，立委鍾佳濱5日選擇以直播線上聊天方式，與選民暢聊政見。中央社記者郭芷瑄攝 111年4月5日