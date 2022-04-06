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僑委會瞄準6領域優秀人士 傑出僑生校友選拔開跑

2022/4/6 17:28
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（中央社記者黃雅詩台北6日專電）僑委會今天宣布111年全球傑出僑生校友選拔活動開跑，今年度預計將從超過16萬優秀畢業僑生校友當中，遴選出僑務貢獻類、企業工商類、社會公益類、學術成就類、文化體育類及青年僑務類等6大領域優秀人士。

僑委會今天發布新聞稿指出，僑委會去年首度辦理「全球傑出僑生校友表揚大會」，聚集海內外傑出僑生校友，由廣達電腦董事長林百里、副董事長兼總經理梁次震、恆春基督教醫院院長黃健榮及XRspace董事長周永明等共13位獲選。

僑委會表示，獲選傑出僑生校友分別接受僑務貢獻類、企業工商類、社會公益類、公共事務類、學術成就類與文化體育類等6大領域的至高表揚，傑出校友們在世界各地連結當地與台灣的情感，促進文化交流、經濟貿易、社會慈善等，做出具體貢獻。

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僑委會委員長童振源表示，今年度活動將持續辦理，僑務委員會已正式函請中華民國駐外使館、全台各大專院校等，推舉優秀畢業僑生校友送件申請。

僑委會指出，111年度全球傑出僑生校友選拔，後續將經過專業委員評選申請者資料，預計於今年10月辦理表揚大會並頒發獎項，未來也將透過僑委會臉書、YouTube、僑務電子報，提供海內外民眾同步觀看每位獲選人的傑出成就。（編輯：楊凱翔）1110406

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