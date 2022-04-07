國民黨桃園市長提名決策生波 趙少康提9點建議

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨近日因桃園市長提名問題，引發討論，中廣董事長趙少康今天對此提出包括每個黨員都有參選的權利、初選不是毒蛇猛獸等9點建議；並強調，沒有什麼事解決不了，目標只有桃園一定要贏。

國民黨籍台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，但黨中央卻表示，在徵詢地方及參考民調後，基本上已排除羅智強的提名；此外，羅智強日前與黨主席朱立倫的通話，內容出現各說各話的狀況，讓羅智強與黨中央關係越趨緊張，也讓藍營支持者感到擔憂。

趙少康晚間透過聲明表示，近期國民黨內針對桃園市長提名決策引發軒然大波，他對此提出9點建議，首先，桃園要贏回來，大家必須要放下情緒。像「把羅智強排除在提名之外」就不要說。每個黨員都有參選的權利，誰也不能剝奪。

趙少康說，提名不要急，先看民進黨怎麼提名；把想參選的人都找來，能協調就協調，不能協調就初選。每個選區情況不同，不能一成不變非要怎樣不可；提名之前有意參選者各自努力，積極拉攏、訴求、造勢、打動選民；初選不是什麼毒蛇猛獸，是最後解決問題的方法，至於要如何初選，技術問題再來討論。

趙少康也說，國民黨中央說羅智強民調很低，那就等提名前做一波民調，如果還是低羅智強自然會知難而退；羅智強只是表達意願表示要參選，並沒有說一定要選到底，甚至說不提名就輔選，態度沒有什麼不對。

趙少康表示，朱立倫有自己的立場，一定要贏回桃園，羅智強也有龐大選民的壓力，不能朱立倫說退立刻就退，那以後也很難立足政壇。各有各的考慮，大家相忍為黨，相忍為國，沒有什麼事是解決不了的，目標只有一個，桃園一定要贏。（編輯：林興盟）1110407