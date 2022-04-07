更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠
運動

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨2/300

國民黨桃園市長提名決策生波 趙少康提9點建議

2022/4/7 20:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨近日因桃園市長提名問題，引發討論，中廣董事長趙少康今天對此提出包括每個黨員都有參選的權利、初選不是毒蛇猛獸等9點建議；並強調，沒有什麼事解決不了，目標只有桃園一定要贏。

國民黨籍台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，但黨中央卻表示，在徵詢地方及參考民調後，基本上已排除羅智強的提名；此外，羅智強日前與黨主席朱立倫的通話，內容出現各說各話的狀況，讓羅智強與黨中央關係越趨緊張，也讓藍營支持者感到擔憂。

趙少康晚間透過聲明表示，近期國民黨內針對桃園市長提名決策引發軒然大波，他對此提出9點建議，首先，桃園要贏回來，大家必須要放下情緒。像「把羅智強排除在提名之外」就不要說。每個黨員都有參選的權利，誰也不能剝奪。

趙少康說，提名不要急，先看民進黨怎麼提名；把想參選的人都找來，能協調就協調，不能協調就初選。每個選區情況不同，不能一成不變非要怎樣不可；提名之前有意參選者各自努力，積極拉攏、訴求、造勢、打動選民；初選不是什麼毒蛇猛獸，是最後解決問題的方法，至於要如何初選，技術問題再來討論。

趙少康也說，國民黨中央說羅智強民調很低，那就等提名前做一波民調，如果還是低羅智強自然會知難而退；羅智強只是表達意願表示要參選，並沒有說一定要選到底，甚至說不提名就輔選，態度沒有什麼不對。

趙少康表示，朱立倫有自己的立場，一定要贏回桃園，羅智強也有龐大選民的壓力，不能朱立倫說退立刻就退，那以後也很難立足政壇。各有各的考慮，大家相忍為黨，相忍為國，沒有什麼事是解決不了的，目標只有一個，桃園一定要贏。（編輯：林興盟）1110407

延伸閱讀
國民黨桃園市長人選 萬美玲呼籲盡快提名
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀