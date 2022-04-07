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傳美國議長裴洛西10日訪台 4架共機擾台

2022/4/7 21:46（4/7 21:57 更新）
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空軍公布西南域空情動態，7日共有4架次共機侵擾台灣防空識別區。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
空軍公布西南域空情動態，7日共有4架次共機侵擾台灣防空識別區。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者黃雅詩台北7日電）空軍晚間公布西南域空情動態，今天共有2架次中共殲-11機、1架次運-9通信對抗機 、1架次運-8遠干機侵擾台灣防空識別區。空軍以派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等方式應處。

日媒報導美國眾議院議長裴洛西

裴洛西小檔案

生日：1940年3月26日

全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身自美東巴爾的摩的義大利裔家庭，曾因在中國抗議六四屠殺而被拘捕並關押過數日。

經歷：

  • 1967至1971年，擔任兩屆巴爾的摩市長後放棄連任
  • 1987年起擔任加州眾議員，是當時職位最高的女性聯邦官員。
  • 1992年，獲中國民主教育基金會頒發第7屆傑出民主人士獎
  • 2003年，成為眾議院少數黨領袖，是首位女性眾議院少數黨領袖。
  • 2007年，成為美國國會成立218年來首位女性美國眾議院議長
  • 2010年，卸任眾議院議長，續擔任少數黨領袖
  • 2019年，再任眾議院議長

資料來源：維基百科

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（Nancy Pelosi）週日（10日）將訪台，中國大陸國台辦發言人馬曉光表示大陸方面將「堅決回擊」。空軍晚間公布最新共機擾台動態，今天共有4架共機侵擾防空識別區。

根據國防部公布的共機進入台灣西南空域示意圖，1架中共運-9通信對抗機從東沙島上方趨近西南空域，並繞行防空識別區整個南沿部分。運-8遠干機從中國東南岸跨越台灣海峽中線，2架次殲-11機則從西南方短暫切入防空識別區。（編輯：林興盟）1110407

空軍公布西南域空情動態，7日共有2架次中共殲-11機、1架次運-9通信對抗機 、1架次運-8遠干機侵擾台灣防空識別區。圖為殲-11同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
空軍公布西南域空情動態，7日共有2架次中共殲-11機、1架次運-9通信對抗機 、1架次運-8遠干機侵擾台灣防空識別區。圖為殲-11同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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