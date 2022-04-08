美智庫：長榮向中企買船 恐間接助長共軍實力

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美國智庫7日表示，長榮海運向中國買船很可能間接讓中國海軍升級成本降低，進而對台灣構成安全疑慮。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天說，中國國有企業中國船舶集團有限公司和台灣長榮海運公司之間合約，很可能間接讓中國海軍升級成本降低，進而對台灣構成安全疑慮。

路透社報導，中國船舶集團有限公司（CSSC）是快速擴張的中國人民解放軍船艦一大製造商，據信正在打造中國第3艘航空母艦。

總部位於美國華府的戰略暨國際研究中心在報告中說，長榮海運公司自2018年以來向中國購買44艘船，其中除了2艘以外都是向生產中國軍艦的造船廠訂購，包括中國船舶集團有限公司。

戰略暨國際研究中心表示，外國企業也會向中國船舶集團有限公司買船，包括法國等美國盟邦。美國已將這家中國企業列入禁止美國個人和企業投資的黑名單，理由是與中國軍方有關連。

戰略暨國際研究中心表示，雖然外資流入中國造船業的透明度有限，現有證據顯示外國訂單獲利很可能有助中國海軍升級的成本降低。

戰略暨國際研究中心指出，外國合約對於區域內一些民主國家的國家安全構成「有形威脅」，企業應將美國的盟邦韓國和日本視為替代的造船合作夥伴。

戰略暨國際研究中心這項研究包含今年2月的商業衛星影像，顯示長榮至少有3艘船體在中國船舶集團子公司「江南造船」的中國最新航艦附近建造，地點靠近上海。研究中心說，長榮船隻也曾停靠在中國海軍巡洋艦和驅逐艦附近。

戰略暨國際研究中心表示，影像「顯示中國重要造船廠的軍事和民用活動之間有資源直接共享的情況」。

長榮在聲明中說，旗下所有貨櫃船計畫都經過國際招標，與中國船舶集團有限公司商船部門的合約，與軍工部門「完全不同且是分開的」。

聲明說：「我們認為民用商船建造活動與國家海軍計畫無關。」長榮還表示，公司都會向股東和有關當局披露訂單相關資訊。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110408