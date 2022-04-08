外交部反擊王毅：中國官員言詞橫蠻荒誕 有失國格

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（中央社記者黃雅詩台北8日電） 中國外長王毅昨天稱美國眾院議長裴洛西若訪台將踩「一個中國」紅線，外交部今天表示，中方漠視中華人民共和國從未治理過台灣的事實，還公然威脅美國政府及其民選議長，有失國格、令人啼笑皆非。

外交部長吳釗燮也在外交部官方推特以署名「JW」的個人推文回應指出，以戰狼之姿威脅一位國會象徵民主的指標性領袖真的很糟。中國應該做的，是停止支持俄羅斯和威脅台灣，開始讓人民脫離威權的束縛。「王先生，自由與人權的滋味不錯，來品嚐一下吧。」

外交部發布新聞稿指出，中國外長王毅昨天針對媒體報導美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台的新聞，妄稱美方「在台灣問題上公然踩踏一個中國紅線」，並粗暴警告如果裴洛西成行，「一切後果由美方承擔」，言詞橫蠻、荒誕無理。

外交部指出，中方說法再次凸顯中國官員在專制政權的長期洗腦下，漠視中華人民共和國從未治理過台灣的事實，公然威脅美國政府及其民選議長。中國專制政權完全不懂尊重民意及民主國家運作方式，只會以霸權心態恐嚇他國政府及民選官員。中方的作為有失國格、令人啼笑皆非，外交部感到高度遺憾，並予以嚴正譴責。

外交部重申，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣不歸中國政府管轄，也只有台灣民選政府有權代表台灣，中國政府干涉台灣對外關係，其威脅手段不僅徒增國際社會反感，無益兩岸及區域的和平與穩定，也使兩岸關係背道而馳。

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外交部也感謝美國行政及立法部門不斷以具體行動支持台灣及深化台美友好關係。未來外交部將持續爭取各國政要來台訪問，以見證台灣的自由民主，並親自瞭解台灣身處對抗威權的第一線所面臨的挑戰，以及為維持區域和平及穩定所付出的努力。

昨天傳出裴洛西將在10日訪問日本結束後轉至台灣訪問，美方與外交部皆未正式證實。裴洛西發言人昨天晚間表示，裴洛西驗出COVID-19陽性反應，目前無症狀，她率領的國會代表團亞洲行將因此延後。（編輯：翟思嘉）1110408