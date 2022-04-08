高涌誠王美玉巡察台南 肯定黃金海岸船屋活化

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（中央社記者賴于榛台北8日電）監察委員高涌誠與王美玉昨天與今天巡察台南市，肯定台南市府活化閒置多年的黃金海岸船屋，將黃金海岸沿線打造成兼具遊憩功能及發揚海洋文化的濱海旅遊廊帶。

高涌誠與王美玉今天發布新聞稿指出，2人7日至8日赴台南市巡察，實地瞭解市府觀光旅遊局辦理「黃金海岸船屋」活化改善現況，也收取相關陳情案。

高涌誠與王美玉肯定台南市府努力突破諸多困難，採委外經營方式，積極活化閒置多年的黃金海岸船屋，並配合進行周邊環境改造工程，重新塑造景點形象，將黃金海岸沿線打造成兼具遊憩功能及發揚海洋文化的濱海旅遊廊帶。

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2人同時也關切廠商營運有無獲利及是否遭遇困難、船屋設置規劃原因、未採ROT而採勞務委託方式的理由等事項，廠商當場陳述履約營運困境，台南市府則允諾協調彌平雙方爭議。

另外，高涌誠與王美玉也在台南市南區區公所受理有關法院判決不公、違建拆除疑義、農地重劃分配土地錯誤、公寓大廈爭議事件調處不當，及土地重測與徵收爭議等陳情案，除當場釋疑外，也將案件攜回監察院依規定處理。（編輯：翟思嘉）1110408