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防疫會議遭疑未邀雙北 府：桃高國門防疫工作吃重

2022/4/8 17:24（4/8 18:00 更新）
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總統蔡英文6日召開防疫策略會議，在野陣營批評未邀雙北市長。圖左為台北市長柯文哲，圖右為新北市長侯友宜。（中央社檔案照片）
總統蔡英文6日召開防疫策略會議，在野陣營批評未邀雙北市長。圖左為台北市長柯文哲，圖右為新北市長侯友宜。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文6日召開防疫策略會議，在野陣營批評未邀雙北市長。總統府發言人張惇涵今天說，桃園市與高雄市都是國門，兩位市長在國門的防疫工作最為吃重，也都常要支援鄰近縣市，總統徵詢他們的意見，無可厚非。

總統蔡英文4日與家人餐敘，其中1人今天確診，從即日起暫停所有公開行程，在官邸進行居家隔離至4月14日後，再採取7天自主健康管理。張惇涵下午表示，總統與11名家人聚餐，除了1人確診外，到目前為止，快篩結果另外10名家人都是陰性。蔡總統快篩與核酸檢測（PCR）都是陰性，副總統賴清德快篩也是陰性。

張惇涵說，總統的健康狀況，醫療團隊都會密切掌握，有消息會視時機向大家報告與說明，若有相關調整或因應措施，也會對外說明。

張惇涵表示，接獲通報後，醫療團隊就進行相關採檢，目前尚未收到任何匡列通知，總統目前健康狀況良好，工作不致受到太大的影響。

張惇涵表示，這幾天與總統一起開會或接觸過的人，與這名確診者沒有接觸過，且總統篩檢結果也都是陰性，依照防疫指引，只要做自我健康監測即可，應該不會有任何的影響。

蔡總統在清明連假後第一個上班日，在官邸召開防疫會議，除了邀集副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中等人，縣市首長只邀了民進黨籍的桃園市長鄭文燦和高雄市長陳其邁，引發在野陣營質疑。

立法院國民黨團上午召開記者會，批評蔡政府防疫還在以黨派掛帥，防疫還在分顏色，防疫會議獨漏雙北市長，防疫政策不斷地大轉彎。

對此，張惇涵回應，只有心中有政治的人，才會開口閉口都是政治。（編輯：林興盟）1110408

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