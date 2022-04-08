官邸聚餐家人確診 蔡總統居家隔離暫停所有行程至14日

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總統府發言人張惇涵8日表示，因總統官邸午間通報有確診案例足跡，經醫療團隊稍早篩檢結果，總統蔡英文為陰性，目前健康狀況良好。圖為蔡總統（中）上午出席第32屆台北電器空調3C影音大展開幕記者會。中央社記者張新偉攝 111年4月8日

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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文4日與家人餐敘，其中1人今天確診，從即日起暫停所有公開行程，在官邸進行居家隔離至4月14日後，再採取7天自主健康管理，這段期間將採取線上或視訊會議。總統快篩與PCR檢測都是陰性，副總統賴清德快篩也是陰性。

因總統官邸午間通報有確診案例足跡，蔡總統原訂下午3時20分視察中央流行疫情指揮中心行程臨時取消；由總統府發言人張惇涵在總統府新聞中心說明。

張惇涵表示，蔡總統在連假期間、4月4日與11名家人在官邸午宴，其中1人今天中午因為身體不適到醫院就醫篩檢後確診。

張惇涵表示，依照防疫相關規定，凡是進出總統官邸的人員，都必須測量體溫、進行消毒；當天午宴過後，官邸進行消毒工作，今天午間總統接獲該名家人通報，官邸進行全面消毒，總統府也會進行全面清消作業。

總統醫療團隊接獲通報後，立即對總統與總統親密接觸工作的幕僚，進行快篩與核酸檢測（PCR），所有人快篩結果皆為陰性，總統部分，快篩與PCR都是陰性。稍早，副總統賴清德進行快篩也是陰性。

張惇涵說，餐敘當天，用餐期間彼此間設有隔板，總統與確診的這名家人間隔約有3公尺的距離，但依照指揮中心防疫規定，並考量國安因素，總統將於官邸進行隔離，從接觸日的隔天4月5日起算，預計將隔離至4月14日再進行7天的自主健康管理，總統所有公開行程，從即刻起到4月14日都暫停。

此外，總統幕僚及這幾天與總統開會有共同行程的人士，因為與確診者沒有相關的接觸史，依照防疫的相關規定，將採取自我健康監測，並且落實防疫相關作為。

張惇涵說，蔡總統在這幾天相關的工作，會以線上或視訊會議進行，不會產生過多的影響，正副總統醫療團隊也會持續掌握正副總統的身體健康狀況，請大家放心。

張惇涵提醒，這一波Omicron變種病毒株，確診者99.8%輕症或無症狀，但是變種病毒株傳播非常快速，因此在防疫策略上，誠如總統前幾天所說的，不是追求全面的清零，更不是要放任病毒肆虐式的與病毒共存，而是要減災、要做到疫情的有效控管。

他表示，現在所設定的目標，重症求清零，輕症可控管，生活正常化，指揮中心會積極準備各項醫療量能，也會部署好所有防疫措施，要透過積極的防疫，穩健開放的方式，建立起新台灣模式，讓國家的經濟發展與國民的正常生活能夠兼顧，希望中央與地方攜手合作，全民團結防疫，打造更強韌的台灣。（編輯：林興盟）1110408

總統府發言人張惇涵8日說明，總統蔡英文清明連假期間4日和11名家人在官邸午宴，其中一人確診，蔡總統將於官邸進行隔離到14日，再進行7天健康管理，所有公開行程到14日止暫停，相關幕僚自我健康管理。中央社記者張皓安攝 111年4月8日