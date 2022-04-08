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蔡英文
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蔡英文9/300

府：與總統密切接觸者及工作人員 篩檢皆陰性

2022/4/8 19:47（4/8 21:23 更新）
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總統蔡英文因家人確診8日起居家隔離至14日，總統府表示，與總統密切工作者快篩結果均為陰性，相關工作人員PCR也皆呈陰性。（圖取自Pixabay圖庫）
總統蔡英文因家人確診8日起居家隔離至14日，總統府表示，與總統密切工作者快篩結果均為陰性，相關工作人員PCR也皆呈陰性。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文因家人確診即日起居家隔離至14日，再採取7天自主健康管理，且總統篩檢結果均為陰性，總統府今晚表示，與總統密切工作者快篩結果均為陰性，相關工作人員PCR也皆呈陰性。

總統蔡英文4日與家人餐敘，其中1人今天確診，從即日起暫停所有公開行程，在官邸進行居家隔離至4月14日後，再採取7天自主健康管理。總統府發言人張惇涵下午表示，總統與11名家人聚餐，除了1人確診外，到目前為止，快篩結果另外10名家人都是陰性。

蔡總統快篩與核酸檢測（PCR）都是陰性，副總統賴清德快篩也是陰性。

除了相關接觸人員的採檢外，總統府、總統官邸都進行全面清消，張惇涵晚間補充說明，與總統密切工作者的快篩結果皆為陰性，稍早相關工作人員的PCR檢驗的結果，也皆呈現陰性。但醫療團隊將持續嚴密監控總統的健康狀況，總統府會適時向各界報告說明。

張惇涵稍早在記者會中表示，這幾天與總統一起開會或接觸過的人，與這名確診者沒有接觸過，且總統篩檢結果也都是陰性，依照防疫指引，只要做自我健康監測即可，應該不會有任何的影響。（編輯：蘇龍麒）1110408

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