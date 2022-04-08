更多編輯台推薦新聞：
上海封城阻礙買菜路 防疫模範生徘徊及格線邊
兩岸

上海封城阻礙買菜路 防疫模範生徘徊及格線邊

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／台電擴大電線桿絕緣包覆 要讓小鳥松鼠跟在樹上一樣
首頁 / 政治
蔡英文
新聞專題
蔡英文7/300

總統居家隔離 林錫耀：下週中常會可採視訊進行

2022/4/8 21:04（4/8 21:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北8日電）民進黨秘書長林錫耀今天表示，他屬於總統蔡英文的密切接觸者，將採取自我健康監測，而曾一起開會的中常委們都戴口罩且保持距離；身兼民進黨主席的蔡總統下週三（13日）中常會可採視訊方式進行，影響不大。

面對當前疫情，林錫耀認為，目前Omicron病毒株雖然傳播快速，但以輕症、無症狀居多，從疫調、匡列、隔離等措施，可因應疫情最新發展做適當滾動檢討。

總統蔡英文因4日餐敘的家人、有1人今天確診，從即日起暫停所有公開行程，在官邸進行居家隔離至4月14日後，再採取7天自主健康管理，此期間將採線上或視訊會議。總統快篩與PCR檢測都是陰性，副總統賴清德快篩也是陰性。

蔡總統6日一早在官邸召集防疫策略會議，下午則主持民進黨中常會，身為蔡總統密切接觸者的民進黨秘書長林錫耀今天下午接受中央社記者訪問表示，他會採取自我健康監測，與黨主席一起開會的中常委們，開會時都有按照指揮中心防疫指引規定，戴口罩且保持距離。

對於身兼黨主席的蔡總統因居家隔離無法主持下週三（13日）中常會，林錫耀說，蔡總統可採視訊方式召開中常會，影響不大。

林錫耀也針對當前疫情表示，Omicron病毒株屬於輕症、甚至無症狀為主的快速傳播模式，重症比例僅占2/1000至3/1000；他認為，從疫調、匡列、隔離天數等措施，應該因應疫情最新發展做適當的滾動檢討。

林錫耀指出，現階段目標就是透過積極防疫、穩健開放，以兼顧國家經濟發展與國民正常生活；面對變種病毒株傳播力強且多是輕症情況，國人對於未來採居家上班或視訊會議的生活新型態，也要預作心理準備。（編輯：林克倫）1110408

延伸閱讀
府：與總統密切接觸者及工作人員 篩檢皆陰性政院：依指揮中心說明 蘇貞昌解除自我健康監測官邸聚餐家人確診 蔡總統居家隔離暫停所有行程至14日蘇貞昌陳時中解除自我健康監測 指揮中心：與總統開會者風險低府：蔡總統拜託未打滿3劑長輩 趕快接種疫苗總統：擴大租金補貼7月開始受理 10月入帳蔡總統：全球民主國家應團結反制威權主義
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀