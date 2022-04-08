總統居家隔離 林錫耀：下週中常會可採視訊進行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北8日電）民進黨秘書長林錫耀今天表示，他屬於總統蔡英文的密切接觸者，將採取自我健康監測，而曾一起開會的中常委們都戴口罩且保持距離；身兼民進黨主席的蔡總統下週三（13日）中常會可採視訊方式進行，影響不大。

面對當前疫情，林錫耀認為，目前Omicron病毒株雖然傳播快速，但以輕症、無症狀居多，從疫調、匡列、隔離等措施，可因應疫情最新發展做適當滾動檢討。

總統蔡英文因4日餐敘的家人、有1人今天確診，從即日起暫停所有公開行程，在官邸進行居家隔離至4月14日後，再採取7天自主健康管理，此期間將採線上或視訊會議。總統快篩與PCR檢測都是陰性，副總統賴清德快篩也是陰性。

蔡總統6日一早在官邸召集防疫策略會議，下午則主持民進黨中常會，身為蔡總統密切接觸者的民進黨秘書長林錫耀今天下午接受中央社記者訪問表示，他會採取自我健康監測，與黨主席一起開會的中常委們，開會時都有按照指揮中心防疫指引規定，戴口罩且保持距離。

對於身兼黨主席的蔡總統因居家隔離無法主持下週三（13日）中常會，林錫耀說，蔡總統可採視訊方式召開中常會，影響不大。

林錫耀也針對當前疫情表示，Omicron病毒株屬於輕症、甚至無症狀為主的快速傳播模式，重症比例僅占2/1000至3/1000；他認為，從疫調、匡列、隔離天數等措施，應該因應疫情最新發展做適當的滾動檢討。

林錫耀指出，現階段目標就是透過積極防疫、穩健開放，以兼顧國家經濟發展與國民正常生活；面對變種病毒株傳播力強且多是輕症情況，國人對於未來採居家上班或視訊會議的生活新型態，也要預作心理準備。（編輯：林克倫）1110408