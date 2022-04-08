政院：依指揮中心說明 蘇貞昌解除自我健康監測

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總統蔡英文因與確診者接觸須居家隔離。行政院長蘇貞昌（中）曾於6日參與蔡總統邀集的防疫策略會議，政院8日晚間表示蘇貞昌將依指揮中心說明解除自我健康監測。圖為蘇貞昌8日抵達立法院時先量測體溫。圖為蘇貞昌抵達立法院時先量測體溫。中央社記者王飛華攝 111年4月8日

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（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院今晚表示，指揮中心稍早說明，行政院長蘇貞昌6日參與總統蔡英文召開的防疫策略會議時，全程配戴口罩並保持適當距離，蘇貞昌將依指揮中心說明，解除自我健康監測。

蔡總統因與確診者接觸，須進行居家隔離。行政院發言人羅秉成稍早表示，蘇貞昌6日曾參與蔡總統邀集的防疫策略會議，經中央流行疫情指揮中心建議，應自我健康監測至16日。

不過，羅秉成晚間透過媒體群組表示，中央流行疫情指揮中心下午是為求謹慎，並確認與蔡總統近距離工作人員的健康狀況，因此建議蘇貞昌採行較規範嚴格的「自我健康監測」措施。

羅秉成說，蔡總統以及與總統近距離工作接觸者的快篩與核酸檢測（PCR）結果皆為陰性，加上疫情指揮中心稍早對外說明，蘇貞昌6日參與防疫策略會議時，全程配戴口罩與保持適當距離，蘇貞昌將依指揮中心說明，解除自我健康監測。（編輯：林興盟）1110408