蘇貞昌陳時中解除自我健康監測 指揮中心：與總統開會者風險低

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總統蔡英文因與確診者接觸，須進行居家隔離，衛福部長陳時中（前左）、行政院長蘇貞昌（右）因6日與總統開會，原應自我健康監測至16日，但指揮中心晚間表示，與總統開會者風險低，可解除自我健康監測。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺台北8日電）總統蔡英文因與確診者接觸，須進行居家隔離。指揮中心今天晚間表示，與總統密切工作者採檢皆陰性，經審慎評估，與總統開會者評估風險相對低，可解除自我健康監測。

蔡總統4日與家人餐敘，其中1人今天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），即日起暫停所有公開行程進行居家隔離至4月14日，總統快篩與PCR檢測都是陰性。

行政院長蘇貞昌、衛生福利部部長陳時中等人曾於6日參與蔡總統邀集的防疫策略會議，經中央流行疫情指揮中心建議，自我健康監測至16日。

不過，指揮中心晚間發布新聞稿表示，與蔡總統密切工作的人員PCR檢測皆為陰性，經過審慎評估，與總統開會者，全程皆戴口罩，並保持適當社交距離，風險相對低，可解除自我健康監測。

指揮中心說明，經進一步與總統醫療團隊討論，與蔡總統密切工作者有國安考量，包括總統辦公室主任、總統府發言人、總統隨身秘書、總統座車駕駛與座官，及總統寓所工作人員等，建議仍可以更嚴謹的標準，繼續進行自我健康監測。（編輯：郭諭儒）1110408