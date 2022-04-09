總統：健康狀況良好 籲全民總動員陪長輩接種疫苗

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（中央社記者溫貴香台北9日電）正在官邸居家隔離的總統蔡英文今天表示，她的健康狀況良好，持續透過電話聯繫掌握各項政務推動狀況；她呼籲民眾防疫總動員，提醒長輩趕快接種疫苗，並要打滿3劑疫苗，共同因應疫情挑戰。

總統下午在臉書發文表示，居家隔離第一天要向民眾報告，她的健康狀況良好，並持續透過電話聯繫，掌握各項政務推動狀況。

她說，一早聯繫指揮官陳時中，了解疫情狀況與防疫整備，特別關心快篩試劑的量能和運用。現在的快篩都有很好準確率，有效運用將幫助個人防疫，亦能降低疫情快速擴散風險。

總統指出，她最掛心、也最擔心的，還是長輩的疫苗覆蓋率。國內外研究都指出，長者是染疫風險最高的一群人；指揮中心今天宣布，鼓勵65歲以上長者接種疫苗的500元獎勵措施，將延長到5月31日。

總統拜託民眾一起防疫總動員，不論是兒子女兒、孫子孫女、鄰居親友，或是長輩身邊比較親近的醫護人員，通通動起來，一定要提醒長輩趕快接種疫苗，並要互相提醒打滿3劑疫苗，共同因應疫情挑戰。（編輯：林克倫）1110409