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余天：選主委是拚整合 和不分區立委沒關係

2022/4/12 13:32
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（中央社記者王揚宇台北12日電）外界質疑民進黨立委余天宣布參選新北市黨部主委，是為了爭取下一屆的不分區立委。余天今天受訪時否認，他說，要爭取不分區立委的話，也不必選主委，跟這沒關係。

余天還說，如果他向民進黨主席蔡英文要求不分區提名，她應該也會答應。

民進黨黨職選舉5月登場，黨代表與地方黨部主委11日開始領表登記，余天11日上午登記參選新北市黨部主委，將對上爭取連任的湧言會新北市黨部主委何博文。

余天今天在立法院接受媒體聯訪時提到，新北是非常大的區塊，也是民進黨黨員最多的地方，今年和2年後的大選，都非常重要，要有人好好整合，讓所有黨員團結。

余天表示，他做過2屆主委，表現也不錯，「我有責任扛起、我該負責」。談到對手，他指出，何博文也做得不錯，但選舉是每個人都可以選，而自己也有意願選，「我來做會比較好」。

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至於這次參選是否受到蔡英文推薦。余天說，蔡英文把他當大哥，沒有提過這件事，但有很多朋友叫他出來選；後來他想一想，既然已經當立委，再多一份職位還是可以做得起來，特別新北市這麼大，又是非常複雜的地方，應要有好的領導人。

媒體追問，余天出來參選，是否代表湧言會、正國會決裂。余天回應，怎麼會有決裂，何博文上次出來選，也是他出面找派系協調與整合。（編輯：翟思嘉）1110412

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