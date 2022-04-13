陶令文：台灣是澳洲昆州重要市場 當地政府歡迎台商
2022/4/13 21:42（4/13 21:51 更新）
駐布里斯本台北經文處長陶令文（前排左2）訪問澳洲昆士蘭州土烏巴市；並且與土烏巴市市長安東尼（Paul Antonio；前排左3）、副市長麥當勞（Geoff McDonald；第二排中間）等當地政要會面。（駐布里斯本台北經文處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 111年4月13日
（中央社記者丘德真雪梨13日專電）駐布里斯本經文處處長陶令文於4月11日訪問澳洲昆士蘭州（Queensland，昆州）土烏巴市（Toowoomba）；並且與土烏巴市市長安東尼（Paul Antonio）、副市長麥當勞（Geoff McDonald）等當地政要會面。
在會面過程中，陶令文提到台灣是昆士蘭州的第六大海外市場。他舉例指出，2021年台灣採購自昆士蘭進口產品總額高達33億澳元（約新台幣710億元）；台灣對昆士蘭產品的購買力高於美國、英國等大國。
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陶令文強調，台灣自昆士蘭進口大批能源、礦物原料及牛肉等產品；同時，台灣亦向昆士蘭州回銷工業製成品，雙邊貿易密切且互補。他指台灣高科技產業發達而且人力素質優秀，是澳洲廠商的最佳夥伴。
安東尼表示，土烏巴市與昆士蘭州首府布里斯本距離僅125公里，並且有國際機場，交通便利。他提到，當地經濟骨幹是礦業、農產及畜牧業；近年積極發展高等教育、科技研發、醫療暨安養服務。他強調，歡迎台商前往當地投資。（編輯：黃自強）1110413
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