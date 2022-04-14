黨政軍條款卡關 購物台申請執照期限確定三度延長

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（中央社記者蘇思云台北14日電）東森購物與MOMO購物台因黨政軍條款無法申請執照，立法院交委會今天初審通過衛廣法第64條第2項修正草案，把購物頻道因黨政軍條款無法申請執照的期限，再延長3年，這也是第三度延長。若加計前兩次延長，總計延長9年時間。

立法院交通委員會今天審查衛星廣播電視法修正草案，國民黨立委陳雪生、洪孟楷分別提出「衛星廣播電視法第64條條文修正草案」，解決經營他類頻道節目供應事業者（例如購物頻道），因上層股東為公開發行公司，無法拒絕具黨政色彩的投資人購買股份，因而違反黨政軍條款而無法申請執照的困境，提案延長申請執照期限3年。

所謂「黨政軍條款」是指政府不得直接、間接投資廣電事業，但因為政府基金投資部分上市櫃公司，可能導致間接投資購物台，使東森與MOMO購物台在有廣法2016年修法後，因為黨政軍條款，無法在期限內向NCC申請執照，該期限已經兩度延長到今年6月底。

NCC主委陳耀祥表示，2016年廣電三法修正公布後，有線廣播電視法朝向平台化方向修正，規範對象為系統業者，並無頻道內容規管規範。依修正前的有廣法廣告專用頻道相關規定而存在的既有購物頻道，應依修正後的衛廣法第64條第2項規定，申請他類頻道節目供應事業執照後，才能播送節目。

陳耀祥指出，不過由於衛廣法第5條未在2016年修法時同步調修，導致修法前存在的部分購物頻道，若有政府基金直接、間接投資等法律所禁止情形，無法在衛廣法所定期限內申請執照，恐不得繼續經營，對修正案延長期限3年，表示尊重。

立院交通委員會跟NCC今天達成共識，初審通過修正草案，這也意味購物頻道的執照申請期限將是第三度延長。

在黨政軍條款部分，陳雪生等人提案「衛廣法第5條條文修正草案」，希望把黨政軍條款間接持股上限放寬到10%，且政府基金如果是單純投資行為的持股比例不應納入計算來做修正。

陳耀祥表示，黨政軍條款規定涉及廣播電視法、衛星廣播電視法以及有線廣播電視法（廣電三法）共通性問題，應該在體系上一致調整，不宜僅單獨修改衛廣法有關黨政軍條款規定。此外，台灣台北地方法院去年初就有針對相關爭議向司法院申請釋憲，建議等釋憲結果出來，目前無須修法。

不過，黨政軍條款目前仍無共識，交通委員會決議另擇期繼續審查。（編輯：潘羿菁）1110414