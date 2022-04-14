郭台銘是否角逐總統 高虹安：不要說不可能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北14日電）鴻海集團創辦人郭台銘是否有可能再度角逐總統大位，被外界視為郭台銘嫡系子弟兵的台灣民眾黨立委高虹安今天受訪說，「我覺得什麼事都不要說不可能」，但郭台銘目前完全沒有在接觸政治。

高虹安今天接受媒體人黃光芹的網路節目「新聞不芹菜」專訪時，作上述表示。

此外，立法院3月舉行由跨黨派立委組成的「資通安全與科技發展策進會」成立大會，郭台銘應邀出席；當天他也被媒體問到，出席這場活動是否為2024選舉的起手式時，郭台銘表示，想太多了。

高虹安說，當時立法院成立活動，會廣發邀請函，所以就給郭台銘一張邀請函，詢問他要不要來參加，沒想到郭台銘一口就答應要來。

高虹安接著指出，郭台銘出席當天的活動，是要對加強資訊安全表達支持，但他並沒有要受訪的意思，沒想到媒體記者那天可以用瘋狂來形容，場面擁擠到寸步難行，甚至有記者爬到桌上去採訪，可見大家都希望郭台銘能針對各種議題表示意見。

此外，高虹安也被問到新竹市長選舉等議題；她說，目前國民黨、民進黨對新竹市的狀況都不太確定，自從她接下民眾黨新竹市黨部主委之後，就開始了解新竹各地民情，探訪各界狀況。

高虹安說，目前主要的任務，是找出一名最適合代表民眾黨參選新竹的候選人，來回饋新竹當年給民眾黨的政黨票。

高虹安強調，其實大家每天都在問自己要不要選，但這真的需要做更多溝通跟討論，目前民眾黨內也有其他人有意願角逐，所以都還可以再討論。（編輯：蘇龍麒）1110414