陳時中保證沒在選舉 柯文哲：不談容易、不想才難

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華新北17日電）針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中保證「沒在用選舉」，台北市長柯文哲今天被追問是否相信時表示，「不談容易，不想才困難」。

陳時中昨天針對柯文哲「防疫當前換指揮官，恐搞到全軍覆沒」說法回應，「我可以保證沒在用選舉」，請柯文哲不要這樣講。

身兼台灣民眾黨主席的柯文哲上午出席民眾黨原住民族事務委員會成立大會時，被問到是否相信陳時中說現在不談選舉時表示，「不談容易，不想才困難」。

柯文哲強調，「很多事情就是大家都心裡有數」，防疫不是純粹只有防疫，共有防疫、紓困、振興、轉型4個層面，但防疫指揮官這2年來只關注防疫。

柯文哲指出，昨天台北市已經有7000多人居家隔離，明天上學日，台北市約2萬8000名師生要停課，造成的產業殺傷力大，假設要開始把確診者放在家裡，後勤補給如何送，中央要考慮清楚。

此外，傳出國民黨立委蔣萬安已在撰寫市政白皮書備戰選舉，前台北市長郝龍斌市府團隊成員也來幫忙上課。；台北市長柯文哲今天說，選得上跟做得好是兩回事，如果現在要他寫白皮書操刀下屆市長要做的事，會跟完全沒做過市長時寫的不一樣。

柯文哲說，如果市政白皮書要看起來比較炫、比較好看，就像當年他曾說社會住宅要8年5萬戶，但上任後8年蓋2萬戶就是極限，「8年5萬戶是吹牛」。

至於是否會幫台北市副市長黃珊珊寫市政白皮書，柯文哲說，「她應該有她自己的想法」，黃珊珊已經觀察2年多，每天歷經晨會訓練，寫出來的會比較真實。（編輯：林淑媛）1110417