柯文哲：以南韓經驗來看 台灣本土確診恐近700萬例

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（中央社記者陳俊華新北17日電）本土疫情升溫，台北市長柯文哲今天說，累計確診人數破百萬還算很低的預估，南韓確診人數比重已逾30%，以台灣2300萬人口數來看，乘以30%的話就可能有近700萬人確診。

COVID-19病例數快速攀升，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，本土確診累計破百萬例不是完全不可能，但強調防疫重點將轉變為減災，強化疫苗、藥物及輕重症分流。

身兼台灣民眾黨主席的柯文哲上午出席民眾黨原住民族事務委員會成立大會；他在會前受訪時表示，破百萬還算很低的預估，南韓確診人數到現在已經超過30%，台灣如果以2300萬人口來看，乘以30%的話就有690萬，快接近700萬人。

台北市18日起將在信義區試辦，讓症狀輕微、有警覺心的COVID-19確診者居家照護。柯文哲說，會觀察疫情發展，如果上升速度沒有很快，行政區數量就慢慢加。他比喻，戰爭一旦發生，戰場指揮官只能就現有武器、兵力投入戰場，戰況發展慢一點，就有比較多時間準備，「總不能把確診者丟在馬路上，這不可能」。

至於中央將籌組快篩國家隊，柯文哲說，有槍砲子彈發給他們就用，中央給多少就多少，台北市還是要在現有基礎上繼續努力。

另外，台北市政府媒體事務組一名役男確診，發言人陳智菡16日證實，媒體事務組全員都被匡列隔離。柯文哲說，發言人檢測結果都是陰性，但會再觀察一、兩天。（編輯：林淑媛）1110417