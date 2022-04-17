立院本週續審國務機要費除罪修法 藍綠針鋒相對

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（中央社記者王承中台北17日電）立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」。國民黨團總召曾銘宗今天表示，一定強力抗爭；民進黨團總召柯建銘指出，一切按照議事程序，請國民黨不要懷疑民進黨的決心。

國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁日前曾召開記者會，公布國務機要費金流，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。對此，外界也掀起國務機要費是否除罪化的討論。

立法院財政委員會曾在去年排審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，但當時因國民黨立委質疑這是替陳水扁涉及貪污案脫罪，而杯葛議事，最後決定擇期再審。

立法院21日將繼續進行審查，民進黨立法院黨團總召柯建銘日前指出，國務機要費除罪化，立法院本會期將處理，預料屆時朝野將再度展開攻防大戰。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天接受中央社記者訪問時表示，從法律層面看，國務機要費屬性跟首長特別費根本不同，國務機要費使用範圍很廣，總統府一年就編列新台幣3000萬元，而首長特別費若以部長為例，一個月大約5萬元、一年才60萬元左右，所以過去才會只處理特別費的除罪化。

曾銘宗指出，近期陳水扁召開記者會公布國務機要費流向，並指出民進黨智庫也有拿錢，這不就變成國庫通黨庫；假設國務機要費要除罪化，當初誰拿了錢都要出來講清楚說明白。

他表示，面對民進黨21日排審相關法案，國民黨團成員都主張一定要強力抗爭，相關細節將召開黨團大會討論；他奉勸民進黨要知所進退，不要用多數暴力，且過去立法院也沒有只為一人修法的案例。

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柯建銘則指出，國民黨要反對，要抗爭到底，也要講出一個道理；整個來講國務機要費就是特別費，特別費已經全部除罪化，為何獨留國務機要費沒有除罪化，前總統馬英九都因特別費除罪化而解套，為何陳水扁不能除罪化，國民黨不要不面對事實，只看到陳水扁就反對。

對於修法相關時程，柯建銘僅表示，一切按照議事程序來，請國民黨不要懷疑民進黨的決心。（編輯：蘇志宗）1110417