外界盛傳退黨 陳柏惟：仍是黨員續留台中服務

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對於媒體報導台灣基進黨籍前立委陳柏惟（中）傳退黨一事，陳柏惟18日出面澄清表示，僅辭去中彰投黨部主委一職，他現在仍是黨員，會繼續留在台中服務。（陳柏惟服務團隊提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月18日

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（中央社記者蘇木春台中18日電）媒體報導台灣基進黨籍前立委陳柏惟，傳退黨一事，他今天出面澄清表示，僅辭去中彰投黨部主委一職，他現在仍是黨員，認為有更適合的人擔任黨部主委，他會繼續留在台中服務。

風傳媒日前報導，陳柏惟因替黨內外輔選，已與台灣基進內部有多次摩擦，而近日有多個台灣基進的後援會、地方群組，都盛傳陳柏惟退黨一事。

陳柏惟今天接受媒體聯訪前，先朗讀他與台灣基進秘書長王興煥的共同聲明，他表示，台灣基進身為一個新興政黨，如同每個新創立的組織、公司，在前進的路上，總會遇到許多困難，一同前進的夥伴們，也需要在許多問題上持續磨合。

陳柏惟說，他日前已辭去中彰投黨部主委一職，也承諾依黨需求繼續協助選務，台中黨部主委將由王興煥暫代。

至於辭去黨務工作的原因，陳柏惟指出，他現在仍是台灣基進的黨員，因為先前罷免與補選立委過程，耽誤議員提名初選，他也希望為大家做更多事，認為有更適合的人擔任中彰投黨部主委，他會繼續留在台中服務。

陳柏惟提到，這4年一直都在戰場上，想要休息一下，思考要怎麼做會更好。他還是希望能繼續為台灣政治付出，若有人需要幫忙，他都很樂意協助，但年底參選的機會不大。

至於外界關心陳柏惟陪同立委林靜儀掃街謝票時，不慎摔下車的傷勢。陳柏惟說，目前受傷部位7月還要開刀，醫師評估要9月才能完全康復，因此9月之後去參選，基本上不太可能。（編輯：郭諭儒）1110418